Diber Cambindo: “Me decían que estaba loco por querer hacer más de 10 goles en la temporada”

En la Liga MX muchos colombianos están pendiente de James Rodríguez y sus actuaciones de lujo con el León. Pero más allá de la presencia del ‘10’, hay otro ‘cafetero’ que está brillando en territorio mexicano y es el delantero Diber Cambindo , del Necaxa.

A punta de goles el atacante nacido en Guachené tiene a su equipo en el tercer puesto de la tabla de posiciones del campeonato ‘manito’, ya que hasta la fecha ha marcado nueve goles en la misma cantidad de partidos.

Por eso, ese presente brillante de Diber Cambindo lo tiene acaparando las miradas de la prensa mexicana, colombiana y de los hinchas del fútbol, por el poderío ofensivo que está mostrando.

En charla con Gol Caracol contó de lo que ha hecho para vivir este dulce momento con Necaxa, de la importancia de su equipo, de las metas que tenía para la temporada y de cómo es su día a día en Aguascalientes, la ciudad en la que reside en México.

Publicidad

¿Qué hizo para vivir este momento goleador?

“La verdad, lo único que hice fue encomendarme a Dios. Estoy muy apegado a él, y este ha sido un año de mucha bendición. Claro, al principio estuvo complicado, las primeras semanas, unos 15-20 días, no la pasé bien. No sabía qué iba a pasar conmigo, si seguiría en el equipo o me iría a otra liga. Había muchos rumores sobre mi futuro, pero sinceramente no estaba en mi cabeza moverme, porque me sentía a gusto aquí, mi familia está contenta y eso fue clave para tomar la decisión de quedarme. Hice todo lo posible para quedarme y, al final, valió la pena. Ahora, los frutos se están viendo”

¿Por qué tan cómodo en Necaxa?

“La verdad estoy muy agradecido con la institución. Desde el principio, cuando comenzamos a tener contacto por WhatsApp y a mandarnos mensajes con el cuerpo técnico y directivos, me hicieron sentir muy bien. Me expresaron que estaban muy entusiasmados con mi llegada y la gente me recibía con los brazos abiertos. Se lo comentaba a mi esposa, que aunque no era el equipo ideal con el que uno sueña, sabíamos que era un club que luchaba por salir de los últimos lugares de la tabla. Desde el momento que llegué, todo fluyó de manera increíble, tanto para mí como para mi familia. El recibimiento de la ciudad fue maravilloso. Me hicieron sentir como en casa, y esos pequeños detalles realmente marcan la diferencia".

Publicidad

¿Se planteó alguna cifra de goles para este semestre?

“Sí, claro. Como todo futbolista a principio de temporada uno siempre tiene sus metas. Y la verdad este año puse la meta alta. Más de uno aquí me decía que si estaba loco pero yo les respondía: "si ya lo hice antes, ¿por qué no hacerlo otra vez?". Ya fui campeón de goleo en un semestre, así que este torneo con el equipo jugando de otra manera, más ofensivo, las posibilidades de marcar goles son mayores. Me había planteado entre 10 y 12 goles, además de unas 4 asistencias. Y ahora que ya estamos cerca de esa meta, quizá tendré que subir la cuota, pero gracias a Dios ahí vamos. Al principio tenía claro que mi objetivo era marcar 10 goles y dar 4 asistencias, y ahora veo que puedo superarlo. Estoy sorprendido por el buen rendimiento que estoy mostrando. La consistencia ha sido clave, y he aprendido a atacar cada detalle, no dejar nada para el próximo partido. Antes a veces dejaba pasar cosas, pero ahora me esfuerzo más en cada detalle y eso ha sido fundamental para este buen momento".

Diber Cambindo festeja el gol que le marcó al Mazatlán por la Liga de México. Jam Media/Getty Images

¿Se sueñan en grande para este semestre?

“Sí, definitivamente. Lo primero que nos transmitió el DT fue que había material para escribir una gran historia en este equipo. Nos inyectó mucha confianza, y poco a poco nos fuimos acoplando. Aunque al principio fue difícil, porque algunos jugadores encajaron rápido y otros no tanto, hoy en día ya nos sentimos muy bien. Entrenamos con alegría, y eso se refleja en los partidos. Estamos disfrutando mucho de los entrenamientos, y creo que ese ambiente ha sido clave para nuestros logros”.

¿Qué tal los compañeros que tiene que lo ponen a hacer goles?

“Sí, la verdad es que estoy rodeado de grandes futbolistas. Tenemos un mediocampo extraordinario, que cualquier equipo del mundo desearía tener, porque saben poner el balón de la mejor manera, lo que nos facilita mucho el trabajo. Estoy muy contento con la llegada de Rojas, incluso participé para que él pudiera llegar, ya que quería que volviera a disfrutar del fútbol. Estaba un poco saturado y no lo estaba pasando bien. También me alegra mucho que haya podido llegar aquí, y ahora está disfrutando de lo que hacemos. Estamos para cosas grandes, pero como siempre les digo a mis compañeros, tenemos que mantener los pies en la tierra. No podemos creernos que ya somos el Real Madrid o el super equipo solo porque ahora las cosas van bien. Antes nos daban muy duro y no estaba fácil. Ahora que las cosas están funcionando mejor, debemos mantener la calma, seguir haciendo las cosas bien, y seguir partido a partido si queremos lograr algo importante”.

Publicidad

¿Tiene alguna liga en particular en la que le gustaría jugar?

“Sí, claro, el sueño de todos es llegar a Europa. Personalmente, me llama mucho la atención la Premier League, también la liga española y la italiana. Son ligas de mucho nivel, y esas son las que más sigo. Pero, bueno, primero estamos enfocados en seguir haciendo bien las cosas aquí y ojalá que ese sueño se pueda cumplir en el futuro”.

Diber Cambindo celebra gol con Necaxa - Foto: Getty Images

¿Cómo es el día a día en la Aguascalientes?

“La verdad, Aguascalientes es una ciudad muy tranquila. La gente es muy amable, respetuosa, y me han tratado de maravilla. Desde que llegué, me he sentido muy cómodo aquí. La gente es muy querida, y poco a poco han empezado a tomar cariño por mí y mi familia. En general, me siento muy a gusto y feliz de vivir aquí. La ciudad tiene todo lo necesario para estar tranquilo y trabajar a gusto”.

Publicidad

¿Sueña con Selección Colombia?

“Sí, claro ese es el sueño de todos los futbolistas colombianos. Todos aspiramos a estar en la Selección Colombia. Recuerdo que cuando estuve en la selección conversé con el profe Néstor Lorenzo y me dijo que tenía que seguir haciendo las cosas bien, esforzarme y demostrar mi potencial. Él me dijo que la única manera de volver a estar en la Selección era hacer mucho ruido, marcar goles, aportar al equipo y seguir creciendo como futbolista. Y en eso estamos, trabajando duro y manteniéndonos enfocados. A final de temporada o en la convocatoria de marzo, no sé qué pueda pasar, pero obviamente mi sueño es estar ahí. Estoy alzando la mano con mis goles y con mi rendimiento. La gente está hablando de mí, en México y en Colombia, y eso es lo que importa: el trabajo y los goles".