DT de Bayern Múnich se sintió como en Oktoberfest, tras goles de Luis Díaz y compañía al Hamburgo

Bayern Múnich continúa con camino perfecto en la Bundesliga 2025/2026. Los 'bávaros' no tuvieron inconvenientes este sábado 13 de septiembre la golear 5-0 al Hamburgo en el Allianz Arena, y nuevamente, Luis Díaz volvió a reportarse en el marcador.

Luego del compromiso dela tercera jornada, llegaron las reacciones de los protagonistas y uno de ellos fue precisamente el técnico Vincent Kompany. El timonel del elenco muniqués dejó unas gratas palabras para sus dirigidos y destacó que mantuvieran su portería a cero. El belga también destacó el acompañamiento de los hinchas y su vibra en las tribunas.

¿Qué dijo Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, tras la goleada sobre Hamburgo?

"Mantener la portería a cero y marcar cinco goles fue impresionante. El ambiente en el estadio fue simplemente fantástico. Era casi como un Oktoberfest, y fue muy divertido", dijo de entrada el estratega en declaraciones que recoge la página web oficial del Bayern Múnich.

Luis Díaz en Bayern Múnich - Foto: FC Bayern.

Y a continuación continuó: "Empezamos bien, lo que siempre ayuda. Todo salió bien en la primera parte; quizás podríamos haber hecho un poco más en la segunda, pero jugamos bien, controlamos el partido y sumamos otro gol. Al final, es un muy buen resultado. Se nota que cada vez nos llevamos mejor; muchas cosas se han asentado. Hemos trabajado duro para conseguir las victorias hasta ahora, así que las merecemos".

Por su parte, Manuel Neuer también se refirió a la importancia de no recibir goles y ser certeros en el frente de ataque.

"Hicimos los deberes, entramos al partido muy concentrados y marcamos goles sensacionales. Era importante mantener la concentración e intentar mantener la portería a cero hasta el final, a la vez que seguíamos buscando goles. Por supuesto, pensamos en nosotros mismos y queremos lograr nuestros objetivos. También fue importante que pudiéramos dar descanso a algunos jugadores. Muchos estaban con sus selecciones y viajaron mucho. Fue útil que ganáramos 4-0 al descanso y pudiéramos hacer los cambios necesarios", precisó el experimentado guardameta en la página oficial del cuadro 'bávaro'.

Luis Díaz, jugador de Bayern Múnich AFP

¿Cómo va el Bayern Múnich en la Bundesliga?

El cuadro muniqués, que tiene entre sus figuras a Luis Díaz, marcha con puntaje perfecto en tres jornadas: nueve puntos y lidera la calificación general. En la próxima fecha de la Bundesliga, Bayern Múnich medirá fuerzas contra el Hoffenheim el sábado 20 de septiembre, en condición de visitantes, y la pelota rodará a partir de las 8:30 de la mañana, hora de Colombia.