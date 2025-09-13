DT de Bayern Múnich se sintió como en Oktoberfest, tras goles de Luis Díaz y compañía al Hamburgo

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Bayern Múnich continúa con camino perfecto en la Bundesliga 2025/2026. Los 'bávaros' no tuvieron inconvenientes este sábado 13 de septiembre la golear 5-0 al Hamburgo en el Allianz Arena, y nuevamente, Luis Díaz volvió a reportarse en el marcador.
Luego del compromiso dela tercera jornada, llegaron las reacciones de los protagonistas y uno de ellos fue precisamente el técnico Vincent Kompany. El timonel del elenco muniqués dejó unas gratas palabras para sus dirigidos y destacó que mantuvieran su portería a cero. El belga también destacó el acompañamiento de los hinchas y su vibra en las tribunas.
"Mantener la portería a cero y marcar cinco goles fue impresionante. El ambiente en el estadio fue simplemente fantástico. Era casi como un Oktoberfest, y fue muy divertido", dijo de entrada el estratega en declaraciones que recoge la página web oficial del Bayern Múnich.
Y a continuación continuó: "Empezamos bien, lo que siempre ayuda. Todo salió bien en la primera parte; quizás podríamos haber hecho un poco más en la segunda, pero jugamos bien, controlamos el partido y sumamos otro gol. Al final, es un muy buen resultado. Se nota que cada vez nos llevamos mejor; muchas cosas se han asentado. Hemos trabajado duro para conseguir las victorias hasta ahora, así que las merecemos".
Publicidad
Por su parte, Manuel Neuer también se refirió a la importancia de no recibir goles y ser certeros en el frente de ataque.
"Hicimos los deberes, entramos al partido muy concentrados y marcamos goles sensacionales. Era importante mantener la concentración e intentar mantener la portería a cero hasta el final, a la vez que seguíamos buscando goles. Por supuesto, pensamos en nosotros mismos y queremos lograr nuestros objetivos. También fue importante que pudiéramos dar descanso a algunos jugadores. Muchos estaban con sus selecciones y viajaron mucho. Fue útil que ganáramos 4-0 al descanso y pudiéramos hacer los cambios necesarios", precisó el experimentado guardameta en la página oficial del cuadro 'bávaro'.
Publicidad
El cuadro muniqués, que tiene entre sus figuras a Luis Díaz, marcha con puntaje perfecto en tres jornadas: nueve puntos y lidera la calificación general. En la próxima fecha de la Bundesliga, Bayern Múnich medirá fuerzas contra el Hoffenheim el sábado 20 de septiembre, en condición de visitantes, y la pelota rodará a partir de las 8:30 de la mañana, hora de Colombia.