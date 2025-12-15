Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Polémica con compañero de Nairo Quintana en el Movistar: "Me gusta que pillen las tramposos"

Polémica con compañero de Nairo Quintana en el Movistar: "Me gusta que pillen las tramposos"

Un ciclista no se quedó callado y habló fuerte y claro sobre un corredor del Movistar que fue sancionado recientemente por dopaje. ¡Acá todos los detalles!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Davide Formolo, William Barta, Jorge Arcas, Enric Mas, Oier Lazkano, Nairo Quintana y Pelayo Sánchez.
Davide Formolo, William Barta, Jorge Arcas, Enric Mas, Oier Lazkano, Nairo Quintana y Pelayo Sánchez.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad