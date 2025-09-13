Luis Díaz aportó en la goleada 5-0 del Bayern Múnich sobre el Hamburgo por la Bundesliga

Este sábado, por la fecha 3 de la Bundesliga, el Bayern Múnich, con Luis Díaz en cancha, goleó sin piedad 5-0 al Hamburgo en el Allianz Arena, con destacada participación del jugador de la Selección Colombia.

Muy temprano, los dirigidos por Vincent Kompany se fueron en ventaja gracias a Serge Gnabry, que con un potente derechazo abrió la cuenta a los tres minutos de juego. A los nueve, Aleksandar Pavlović amplió la diferencia, mientras que Harry Kane convirtió el tercero al minuto 26 desde el punto penal, tras una mano dentro del área.

Por su parte, Luis Díaz se hizo presente en el marcador con un remate desde fuera del área que se desvió en un defensor rival y terminó en el fondo de la red. Con este tanto, el guajiro suma su tercer gol en la Bundesliga.

El resultado lo cerró nuevamente Harry Kane, quien con pierna derecha firmó el definitivo 5-0 para el conjunto bávaro.

