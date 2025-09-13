Luis Díaz, histórico con el Bayern Múnich; logró récord que James Rodríguez no pudo

Luis Díaz sigue dando de qué hablar en territorio alemán, pero para bien. Y es que el guajiro acaba de lograr impresionante récord, con el que ya empieza a escribir su nombre en las páginas doradas del Bayern Múnich.

Mucho se hablaba en la previa del encuentro contra Hamburgo sobre lo que significaría anotar para ‘Lucho’, pues, de hacerlo, se convertiría en el cuarto refuerzo de toda la historia de los ‘bávaros’ en marcar en sus tres primeros partidos de Bundesliga, de manera consecutiva.

Pues bien, ‘Lucho’, con la anotación que marcó este sábado 13 de septiembre de 2025, logró este importante hito, del que pueden sacar ‘pecho’ solo tres futbolistas más.

🔥 Luis Díaz se convierte en el cuarto fichaje en la historia de Bayern Múnich en marcar en los primeros tres partidos de Bundesliga



🇮🇹 Ruggiero Rizzitelli (1996), 🇮🇹 Luca Toni (2007) y 🇭🇷 Mario Mandzukic (2012) fueron los anteriores en hacerlo



— Cuid Sports (@cuidsports) September 13, 2025

“Luis Díaz se convierte en el cuarto fichaje en la historia de Bayern Múnich en marcar en los primeros tres partidos de Bundesliga. Ruggiero Rizzitelli (1996), Luca Toni (2007) y Mario Mandzukic (2012) fueron los anteriores en hacerlo”, fueron los datos que dio la cuenta ‘Mia San Mia’, partidaria del cuadro ‘bávaro’ y experta en lo que respecta a la historia y demás registros del equipo rojo.

Es importante recalcar que, independiente a que James Rodríguez también tuvo sobresaliente desempeño en su tiempo como futbolista del Bayern Múnich, este récord no lo pudo lograr; es más, ni siquiera estuvo cerca de igualarlo el cucuteño.

Esto engrandece más la historia que ya empieza a escribir Luis Díaz, quien, pese a las críticas por su llegada, ya empieza a poner su nombre en las portadas más importantes del fútbol alemán y también en los libros del conjunto ‘bávaro’.



Bayern Múnich sigue invicto en Bundesliga

Con tres victorias en otros tantos partidos del campeonato alemán, los hombres de Vincent Kompany cuentan con nueve puntos, dos más que el Borussia Dortmund, vencedor en Heidenheim (2-0), y que el Colonia, que arrancó un punto en Wolfsburgo (3-3) sobre la bocina.

Antes del descenso del Hamburgo a segunda división en la primavera europea de 2018, la primera en la historia para el club hanseático, el Bayern había ganado sus ocho últimos partidos de Bundesliga en casa contra el HSV, con 50 goles a favor y sólo 3 en contra.

El equipo de Vincent Kompany abrió el marcador por medio de Serge Gnabry en el minuto 3. El internacional alemán, autor de un excelente inicio de temporada, concluyó una rápida jugada iniciada por Michael Olise y Konrad Laimer en el costado derecho.

Aleksandar Pavlovic dobló la renta en el minuto 9 a pase de Harry Kane. El delantero inglés convirtió un penal en el 26.

Luis Díaz, jugador de Bayern Múnich AFP

Tres minutos más tarde, Luis Díaz disparó desde 30 metros. El balón fue desviado por el defensor del Hamburgo Luka Vuksovic, despistando por completo a su arquero.

Kane firmó su doblete pasada la hora de juego (62), su quinto gol en liga esta temporada que le permite liderar la clasificación de goleadores.

