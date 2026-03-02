Fluminense y el inminente fichaje de otro colombiano; revelaron las cifras del negocio

El defensor colombiano Julián Millán, figura de Nacional de Uruguay en la temporada 2025, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Fluminense, en una transferencia que ha llamado la atención por sus cifras y por la postura del futbolista. Según informó el portal Ovación, "la negociación tiene varias características particulares en un negocio que se dio por cuatro millones más poco más de un millón por bonos, lo que completan 5.100.000 brutos, de los cuales Nacional aproximadamente se va a quedar con tres millones y medio de dólares".

La operación representa un ingreso significativo para el conjunto tricolor, pero el detalle más destacado tiene que ver con la decisión del propio jugador. De acuerdo con la publicación, "Julián Millán cedió el 20% de la transferencia que le correspondía, una cifra cercana a los 800.000 dólares; es decir que el no cobrará ese monto y que lo dejará en las arcas de Nacional. Además, vale destacar que el intermediario de la negociación, quien a su vez asesora a Millán, también va a ceder una parte de su porcentaje. Hay que recordar que un 10% le corresponde en este caso a los que actúan como intermediarios o representantes en la transferencia".

El gesto no pasó inadvertido en Montevideo. De hecho, Ovación resaltó que "esta actitud dejó gratamente sorprendido a los dirigentes de Nacional. Es un gesto poco habitual y más aún para un futbolista extranjero que no es formado Nacional sino que fue formado en el fútbol colombiano. Millán se va a ir de Nacional después de jugar 51 partidos oficiales siendo el mejor jugador tricolor de la temporada 2025 donde el Bolso se quedó con el título del campeonato uruguayo después de vencer en la finales a Peñarol".

En lo deportivo, Millán cierra su etapa en Uruguay tras disputar 51 partidos oficiales con Nacional, consolidándose como líder defensivo y pieza clave en el título liguero. A lo largo de su carrera suma 241 partidos, con 16 goles, 4 asistencias, 33 tarjetas amarillas, 2 expulsiones y más de 20.400 minutos en cancha.



Formado en el fútbol colombiano, defendió los colores de Internacional de Palmira (85 partidos), Independiente Santa Fe (76), Boyacá Patriotas (19), Llaneros FC (6) e Inter Palmira Sub-20 (4), antes de dar el salto al exterior. Ahora, con destino a Brasil, Julián Millán afrontará uno de los retos más importantes de su carrera, respaldado por rendimiento, títulos y un gesto que fortaleció su imagen dentro del club uruguayo.