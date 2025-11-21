Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Escándalo y denuncia en contra de Kevin Mier; deuda y daños, "se volvió loco"

Escándalo y denuncia en contra de Kevin Mier; deuda y daños, "se volvió loco"

Desde México surgió este viernes una noticia que involucra a Kevin Mier, arquero de Cruz Azul y de la Selección Colombia, quien hasta ahora no se pronuncia al respecto.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 21 de nov, 2025
Kevin Mier fue denunciado por hacer daños en la casa en que vivía
Kevin Mier fue denunciado por hacer daños en la casa en que vivía
Fotos: AFP y X/@estoenlinea

