Escándalo y denuncia en contra de Kevin Mier; deuda y daños, "se volvió loco"

Kevin Mier ha sido noticia en las últimas semanas en Cruz Azul, de México. Primero por la lesión que sufrió de fractura de tibia ante una dura entrada de Adalberto Carrasquilla, de Pumas; por la intervención quirúrgica y la extensa incapacidad que lo podría dejar por fuera del Mundial 2026; y ahora por una denuncia en su contra por unos hechos más allá de las canchas, tal y como lo consignó el diario 'Esto'.

Y es que la propietaria de una casa, en la que anteriormente había vivido el volante paisa Kevin Castaño, que estuvo ocupada por el guardameta de la Selección Colombia recurrió al referido medio para realizar la respectiva denuncia y dejar en evidencia a su famoso arrendatario, mostrando fotos y videos de algunos aparentes daños en diferentes rincones de la vivienda.

Pero eso no habría sido todo, ya que, según documentación presentada por la dueña de la casa, el exjugador de Nacional y Santa Fe también se negaría a pagar una penalidad por "incumplimiento de contrato".

“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó 15 pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no (pagaría)”, le dijo Yolanda Muñiz al medio mexicano, que le dio un amplio espacio al tema en las últimas horas, tanto en su sitio web, como en las redes sociales.



El tema también pasa porque según lo que indicó Muñiz, no se ha podido notificar a Kevin Mier del proceso jurídico que se le abrió y por esa razón tuvieron que acudir hasta las oficinas del Cruz Azul.

Kevin Mier con Cruz Azul - Foto: Getty Images

Cabe señalar que el futbolista de nuestro país no ha hecho manifestación alguna al respecto y mucho menos su equipo, que en estos momentos de dificultad por su lesión le brindó todo el apoyo y le dejó sentidas palabras en las redes sociales.

