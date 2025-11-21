Síguenos en:
Hansi Flick sobre posible vuelta de Lionel Messi al Barcelona; "¿Por qué no?"

Hansi Flick sobre posible vuelta de Lionel Messi al Barcelona; "¿Por qué no?"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, se refirió en rueda de prensa a los rumores que acercan a Lionel Messi al cuadro 'azulgrana' en el próximo mercado de fichajes. ¡Vea lo que dijo!

Por: EFE
Actualizado: 21 de nov, 2025
Hansi Flick, técnico del Barcelona
Hansi Flick, técnico del Barcelona
Foto: AFP

