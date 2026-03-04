Inter Miami, de Lionel Messi, hizo importante anuncio de nuevo socio; se viene la inauguración

El nuevo estadio de fútbol del Inter Miami se llamará de forma oficial Nu Stadium, como el banco digital brasileño Nu, que busca expandirse en Estados Unidos, anunciaron este miércoles ambas organizaciones a un mes de que se inaugure el recinto.

El hecho ocurrirá como parte de un acuerdo del Inter Miami que establece a Nu como socio principal del club, lo que permite el nuevo nombre del recinto en el Miami Freedom Park, que abrirá el 4 de abril con capacidad para 26.700 personas y albergará partidos, conciertos, eventos corporativos y privados.

"Nu Stadium será el hogar de la familia de Inter Miami y un espacio que recordará a todos los que lo visiten sobre la libertad para soñar", declaró David Beckham, copropietario del club, en un comunicado.

Además de los derechos de nombre del estadio, las organizaciones destacaron que el acuerdo incluye "una amplia cartera de activos prémium", así como el logo de Nu en la espalda de la camiseta del Inter Miami como parte de un nuevo activo de la liga que debutará en agosto 2026.



Novedad en el estadio de Inter Miami Prensa nu

El banco virtual brasileño también tendrá dos espacios en el estadio: Nu Club, un salón prémium para 770 personas para ver a los jugadores a través de un túnel de cristal mientras trasladan de los vestuarios al campo, y Nu Plaza, un centro comunitario con "espacios de encuentro", una pantalla gigante y zonas de asientos.

El anuncio se produce dentro de la estrategia de crecimiento de Nu en Estados Unidos, donde en enero recibió la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) para la formación de un banco nacional, aunque la compañía ya cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2021.

"Esta alianza a largo plazo representa una alineación estratégica con una franquicia deportiva internacional que comparte nuestra ambición y mentalidad global. Nu Stadium consolidará nuestra marca en Estados Unidos, aseveró Cristina Junqueira, cofundadora y directora general del negocio emergente de Nu en EE.UU.

El Miami Freedom Park, que remplazará al Chase Stadium, en Fort Lauderdale, como hogar del Inter Miami, comenzó a construirse en agosto de 2023 en un terreno próximo al Aeropuerto Internacional de Miami.