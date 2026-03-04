Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Inter Miami, de Lionel Messi, hizo importante anuncio de nuevo socio; se viene la inauguración

Inter Miami, de Lionel Messi, hizo importante anuncio de nuevo socio; se viene la inauguración

El mercadeo y la publicidad están presentes en el equipo de Lionel Messi y Luis Suárez en la MLS y así grandes marcas se suman a la causa en el año del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Lionel Messi y Luis Suárez, jugadores del Inter Miami.
Lionel Messi y Luis Suárez, jugadores del Inter Miami.
Twitter oficial: @InterMiamiCF

