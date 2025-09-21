Síguenos en::

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Zapata no cumplió con la 'ley del ex' contra Atalanta: erró penalti con el Torino

Duván Zapata no cumplió con la 'ley del ex' contra Atalanta: erró penalti con el Torino

Torino perdió 0-3 en casa con Atalanta y el colombiano Duván Zapata no pudo descontar con un cobro desde los doce pasos. ¡Vea el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Duván Zapata en Torino vs. Atalanta.
