Duván Zapata no cumplió con la 'ley del ex' contra Atalanta: erró penalti con el Torino

Este domingo 21 de septiembre, en la Serie A de Italia, Torino perdió en casa 0-3 con el Atalanta, en un partido en el que el colombiano Duván Zapata no pudo cumplir con la 'ley del ex', tras errar un penalti.

A los 72 minutos, el árbitro sancionó una falta dentro del área con el apoyo del VAR. Zapata tomó la pelota y sacó un derechazo al medio del arco, pero el arquero Marco Carnesecchi detuvo el cobro.

