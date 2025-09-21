A Cristiano Ronaldo lo coronan en Arabia; recibió regalo especial de periodista

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en Arabia Saudita, no solo por su rendimiento dentro del campo, sino también por un momento que ha dado de qué hablar en el mundo del fútbol. La estrella portuguesa firmó un doblete en la goleada 5-1 de Al Nassr sobre Al Riyadh, contribuyendo de manera decisiva a una nueva victoria de su equipo en la Liga Saudí. Sin embargo, el momento más comentado llegó después del pitazo final.

Un periodista árabe sorprendió a Ronaldo regalándole una capa tradicional, la 'Bisht', idéntica a la que Lionel Messi recibió al levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022. El gesto fue celebrado por los hinchas presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se interpretó como un reconocimiento a la leyenda lusitana por su impacto en el fútbol saudí.

Ronaldo, visiblemente sonriente, se colocó la capa, agradeció el regalo y posó para las cámaras, generando comparaciones inmediatas con el icónico momento de Messi en el estadio Lusail. El portugués vive un gran presente en Al Nassr, comenzando la temporada con cuatro goles en cinco partidos y reafirmándose como la gran figura del club. Con actuaciones así, 'CR7' sigue demostrando su vigencia y su capacidad de atraer reflectores en cualquier escenario.



Vea el curioso momento con Cristiano Ronaldo

😅🇸🇦 Un periodista árabe le puso hoy a CRISTIANO RONALDO una Bisht, la misma capa que le colocaron a Lionel Messi en Qatar 2022... pic.twitter.com/lOibeLCCXx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 20, 2025