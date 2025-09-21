Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Cristiano Ronaldo lo coronan en Arabia; recibió regalo especial de periodista

A Cristiano Ronaldo lo coronan en Arabia; recibió regalo especial de periodista

Luego del doblete de Cristiano Ronaldo en el partido entre Al Nassr y Al Riyadh por la liga saudí, el 'astro' portugués fue protagonista de un curioso hecho tras el juego. ¡Vea lo que sucedió!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr
Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad