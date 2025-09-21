Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Tadej Pogacar en la clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo?

¿Cómo quedó Tadej Pogacar en la clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo?

Cuando se creía que iba a ser el rival más fuerte para Remco Evenepoel, quien se coronó campeón, Tadej Pogacar la pasó mal y ni siquiera terminó en el podio.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Tadej Pogacar, ciclista esloveno, sufrió en la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025
Tadej Pogacar, ciclista esloveno, sufrió en la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad