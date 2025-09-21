¿Cómo quedó Tadej Pogacar en la clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo?

Remco Evenepoel encadenó, en Ruanda, su tercer oro mundialista de manera consecutiva en la contrarreloj individual. Esta vez, dio una nueva exhibición en la que barrió a todos sus rivales, incluido el gran Tadej Pogacar, al que aventajó en 2 minutos y 37 segundos y hasta sobrepasó, cuando faltaban dos kilómetros para la meta.

Un dato de extraordinaria relevancia, ya que el cuatro veces ganador del Tour de Francia salió dos minutos y medio antes que su rival y vencedor en la prueba. Razón por la que esa fue una de las imágenes que dejó esta edición del Mundial de ciclismo, donde las sorpresas no faltaron y menos la fiesta y el alto nivel.

Este resultado avanza otro duelo espectacular para el domingo 28 de septiembre, en la prueba de ruta, en la que en principio el favorito es Tadej Pogacar, vigente maillot arcoíris de la especialidad y gran dominador del pelotón internacional en los últimos años. Sin embargo, con lo ocurrido en la 'crono', no hay nada escrito.

El recital de Remco Evenepoel lo explican claramente las diferencias sobre sus rivales en el exigente recorrido de 40,6 kilómetros con cuatro cotas a superar y final en el Muro de Kigali, que finalizó en 49 minutos y 46 segundos. Dicho resultado, le permitió sacar amplias ventajas con relación a sus más cercanos perseguidores en el podio.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno, en medio de la contrarreloj masculina élite del Mundial de ciclismo 2025 AFP

Al australiano Jay Vine, que terminó de segunda en la clasificación, le sacó un minuto y 14 segundos. Por otro lado, a su compatriota, Ilan van Wilder, le tomó dos minutos y 36 segundos, completando el podio. Finalmente, Tadej Pogacar fue cuarto.

Buena carrera del mexicano Isaac del Toro, bien al principio y al final, pero con cierto bajón en medio para terminar quinto, a 2' 40'' de Evenepoel. Y también de los españoles Iván Romeo y Raúl García Pierna, undécimo y decimoctavo, a 3' 52'' y 5' 03'', respectivamente. Aunque el vallisoletano, oro sub-23 en 2024, soñaba con más.