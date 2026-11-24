Millonarios firmó una gran victoria en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este martes 24 de noviembre, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, venció 4-1 a Bucaramanga y dio un paso importante en sus aspiraciones por clasificar a la anhelada final. Allí, Rodrigo Contreras fue la gran figura al marcar un doblete, justo en días claves, cuando se está por definir su futuro deportivo.

Justamente sobre el delantero argentino y su posible continuidad en el 'embajador', quien se pronunció fue Alberto Gamero. Eso sí, no fue del único tema que habló, ya que analizó el duelo frente a los 'leopardos' y dejó un mensaje claro de cara a lo que se viene. El próximo viernes 27 de noviembre, reciben a América de Cali, por la tercera jornada del grupo B.

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¿En qué momento se marcó la diferencia para golear?

"De los videos que vimos de Bucaramanga, nos dimos cuenta de sus planteamientos. La duda estuvo en Fabián Sambueza al no haber sido titular. Igual, antes de salir y al ver lo que ellos podían hacer, les dijimos a los jugadores dónde podíamos encontrar espacios. No voy a decir que fue un partido correcto o de diez puntos porque se cometieron errores y el rival nos llegó. Veníamos para un partido parejo y así fue. Hubo momentos donde ellos nos quitaron el balón y complicaron. Sin embargo, en el segundo tiempo, se mejoró y eso se vio. Fue un partido físico, donde nos hicieron daño con la pelota quieta. Ahora, en un alto porcentaje, me gustó el equipo. Corrigiendo, haremos mejores cosas".

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¿Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz y Macalister Silva volverán en cuadrangulares?

"Están con los fisios. A los tres, los veo cercanos, pero, para el viernes, no creo que lleguen, es muy poco tiempo. Vamos a mirar. Daniel Ruiz ya está trotando, al igual que Cuadrado. Contra América, no creo que estén los tres. Esta es una institución muy grande y el jugador debe saber que cuando no está uno, debe estar el otro".



Millonarios celebra su victoria sobre Bucaramanga en cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

¿Qué pasó con Rodrigo Contreras?

"Fue puro cansancio, pero no parece ser nada más. Esperaremos lo que diga el cuerpo médico".

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¿Qué esperar contra América?

"Vamos a mirar qué jugadores tendremos disponibles. Lo importante es que el equipo me gustó y que sabemos qué debemos corregir para el partido contra América de Cali. Se van a evaluar las distintas alternativas para obtener una victoria. Será un partido definitivo, donde debemos sacar la casta, jerarquía y hacer valer nuestro estadio".

¿Le gustaría que Rodrigo Contreras se quede?

"Mi chequera no alcanza (risas). El club está haciendo un esfuerzo y él lo sabe. Es un jugador importante y que, seguramente, con la cabeza más tranquila al poder traer a su familia, va a aportar mucho más. Él se quiere quedar".