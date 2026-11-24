La tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026 tuvo movimientos importantes tras el cierre de la segunda jornada del grupo B. En el clásico vallecaucano, Tomás Ángel se robó los reflectores al marcar un doblete en la victoria 2-1 del América de Cali sobre el Deportivo Cali, en el estadio Pascual Guerrero.

El delantero fue determinante para que el conjunto 'escarlata' se quedara con tres puntos fundamentales en su objetivo de llegar a la gran final. Al minuto 38', Ángel abrió el marcador con un potente cabezazo, luego de un centro preciso de Marcos Mina, quien lo encontró bien ubicado dentro del área.

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La fórmula volvió a funcionar en el comienzo de la segunda parte. Apenas al minuto 48', Marcos Mina envió otro centro desde el costado y el atacante apareció nuevamente por los aires para conectar de cabeza y vencer al arquero, Pedro Gallese. Con esa anotación, estableció el 2-0 parcial y llegó a seis tantos en el campeonato.

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Sin embargo, el Deportivo Cali no se quedó de brazos cruzados y encontró el descuento gracias a Steven Rodríguez. El delantero tomó el balón, avanzó hacia el campo contrario y, cerca del área, sacó un potente remate de media distancia que terminó en el fondo de la red. Con ese tanto, también alcanzó las seis anotaciones en el semestre.



De esta manera, Tomás Ángel y Steven Rodríguez se metieron entre los futbolistas que acumulan seis goles en la presente edición del campeonato colombiano.

Por ahora, el liderato de la clasificación continúa en manos de Yeison Guzmán, del América de Cali, quien registra 10 anotaciones. Lo siguen Luciano Pons y Emerson Batalla, ambos de Atlético Bucaramanga, con ocho tantos cada uno.

América venció a Cali, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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Tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026

1. Yeison Guzmán (América) - 10 goles.

2. Luciano Pons (Bucaramanga) - 8 goles.

3. Emerson Batalla (Bucaramanga) - 8 goles.

4. Franco Fagúndez (Santa Fe) - 7 goles.

5. Andrés Sarmiento (Nacional) - 7 goles.

6. Nahuel Bustos (Santa Fe) - 7 goles.

7. Dayro Moreno (Once Caldas) - 7 goles.

8. Tomás Ángel (América) - 6 goles.

9. Steven Rodríguez (Cali) - 6 goles.

10. Eduard Bello (Cali) - 6 goles.

11. Andrey Estupiñán (Millonarios) - 6 goles.

12. Jefry Zapata (Once Caldas) - 6 goles.

13. Edwin Cardona (Nacional) - 6 goles.

14. Andrés Rentería (Jaguares) - 6 goles.

15. Leonardo Castro (Millonarios) - 5 goles.

16. Jaime Peralta (Cúcuta) - 5 goles.

17. Jhon Edwin Montaño (Medellín) - 5 goles.

18. Guillermo Paiva (Junior) - 5 goles.

19. Alfredo Morelos (Nacional) - 5 goles.

20. Hugo Rodallega (Santa Fe) - 5 goles.

21. Néider Ospina (Tolima) - 5 goles.

22. Nicolás Benedetti (Cali) - 5 goles.

23. Diego Duarte (Internacional de Bogotá) - 5 goles.

24. Rodrigo Contreras (Millonarios) - 4 goles.

25. Adrián Parra (Tolima) - 4 goles.

26. Gustavo Torres (Cúcuta) - 4 goles.