En la primera ocasión de gol del partido, en el minuto 77, Deniz Gul rompió el tedio, remató a puerta, de cabeza, y batió a Zion Suzuki y dio el triunfo, el octavo seguido, al Galatasaray ante el Aston Villa, incapaz de cambiar su mala tendencia.

La racha del conjunto de Okan Buruk creció y el representante turco sigue en estado de euforia. En un encuentro casi sin historia, sin presencia en las áreas, logró otra victoria más y dio caza en la clasificación al conjunto de Unai Emery, que lleva ya seis partidos sin ganar. Cuatro en la Premier y ahora dos en Europa.

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El tanto fue oro para el equipo otomano, que se sitúa con 9 puntos en la tabla y se acerca a su intento de alargar su estancia en la competición, de obtener un puesto entre los veinticuatro primeros. Todo lo contrario que el Aston Villa, que después de un inicio esperanzador suma ya dos derrotas seguidas. Esta en Turquía la une a la encajada contra el Barcelona en la fecha anterior.

🇨🇴👏🏻🇹🇷 | Davinson Sánchez con su premio MVP luego de ser elegido como figura en el duelo entre Galatasaray y Aston Villa en la Champions League. pic.twitter.com/VGa5BojtX2 — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) November 24, 2026

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No ocurrió nada hasta el gol. Juego duro por momentos, excesivo fútbol en el centro del campo y piques entre jugadores que provocaron tarjetas amarillas.



Un remate fallado por Taylor Harwood Bellis, poco antes de la media hora, de cabeza, que salió fuera, a pase de John McGinn tras un córner, fue lo único reseñable de un duelo que se desequilibró en el último cuarto de hora.

Dávinson Sánchez, defensa central de Galatasaray, en el partido contra Aston Villa de Champions League Getty Images

Fue también en un saque de esquina que peinó en el primer palo Wilfried Singo, que no llegó a despejar Tyrone Mings y que aprovechó Deniz Gul para meter la cabeza y batir a Zion Suzuki.

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No hubo más. Intentó la reacción el Aston Villa, pero no logró deshacer la resistencia local, más organizada y con el partido en la mano. El conjunto inglés saldrá de los ocho primeros puestos, donde vivió en el primer tramo de la competición, mientras que el Galatasaray prolongó su estado de felicidad.