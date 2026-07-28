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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El América de México presentó a Óscar Perea; el colombiano llega directo desde Europa

El América de México presentó a Óscar Perea; el colombiano llega directo desde Europa

El poderoso equipo mexicano hizo oficial la contratación del joven atacante colombiano Óscar Perea, de 20 años, quien ha hecho parte de proceso de Selección Colombia juvenil.

Por: EFE
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia Sub-20, celebra un gol en el Mundial de la categoría
Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia Sub-20, celebra un gol en el Mundial de la categoría
AFP

El América anunció este martes el fichaje del colombiano Óscar Perea, de 20 años, como refuerzo para el torneo de Apertura.

Bienvenido al Club América, Óscar Perea”, fue el mensaje de bienvenida que la institución escribió en redes para el delantero que portará el número 22 en el equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada.

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Perea arribó el lunes pasado a la Ciudad de México. Se presentó en las instalaciones de las Águilas para hacer los exámenes médicos correspondientes y firmar su contrato, y fue presentado este martes.

El joven futbolista surgió en el fútbol profesional en 2022 con el Atlético Nacional de su país, en el que permaneció hasta 2023 y gracias a sus buenas actuaciones emigró a Europa para jugar con el Estrasburgo francés y el AVS portugués.

Perea se caracteriza por su velocidad y habilidad en el sector izquierdo, que lo hacen un jugador desequilibrante.

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Su aporte llega en buen momento para el América, que la semana pasada informó de que el uruguayo Brian Rodríguez, atacante que se desempeña por el mismo sector, estará de baja varias semanas debido a un esguince en la rodilla derecha.

El nacido en el municipio de Pereira también ha sido un actor recurrente en la selección sub’20 de su país, con la que disputó el Preolímpico 2024, el Sudamericano de esa categoría del año pasado y la Copa Mundial que se celebró en Chile en 2025 en la que Colombia ocupó el tercer lugar y él anotó dos goles.

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Óscar Perea es el primer refuerzo de las Águilas para el torneo de Apertura, del que ya se han jugado dos fechas.

El América está en una nueva etapa y luego de dar las gracias al brasileño André Jardine, quien lo llevó a ganar un tricampeonato, Guillermo Almada fue el elegido para emprender una reconstrucción que ha ido muy lenta en el tema de los refuerzos.

En las dos jornadas del Apertura el equipo suma un triunfo y un empate. En la tercera, recibirá al Santos Laguna el próximo domingo.

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