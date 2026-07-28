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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Titular de Boca Juniors contra O’Higgins; la decisión del DT con Álvaro Montero, en Sudamericana

Titular de Boca Juniors contra O’Higgins; la decisión del DT con Álvaro Montero, en Sudamericana

Luego de una mala tarde en el campeonato argentino perdiendo 3-0 con Riestra y con el arquero colombiano Álvaro Montero siendo señalado, hay aviso sobre la nómina inicialista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Álvaro Montero con Boca Juniors
Álvaro Montero con Boca Juniors
Boca Juniors

Álvaro Montero, guardameta de 31 años, llegó a Boca Juniors el 12 de julio de 2026 para reforzar el arco del equipo xeneize, tras un año en Vélez Sarsfield, donde fue una de las figuras del plantel. El guajiro ya tuvo la oportunidad de debutar y ser titular en dos partidos con su nuevo club.

Su estreno fue en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, encuentro en el que mantuvo su arco en cero en la victoria 1-0. Sin embargo, en su segunda presentación no corrió con la misma suerte, ya que Boca cayó 3-0 frente a Deportivo Riestra en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina.

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No obstante, pese a la derrota, su entrenador Rodolfo Arruabarrena mantuvo la confianza en el colombiano y lo incluiría nuevamente en el equipo titular para enfrentar a O'Higgins de Chile en el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Con su nombre incluido en la plantilla para disputar el próximo encuentro, Montero tendrá la oportunidad de demostrar su nivel en un compromiso clave para el conjunto argentino, que buscará avanzar a la siguiente fase del torneo continental. Boca llega con la ventaja obtenida en el primer partido, pero deberá mantener la concentración en la ciudad de Rancagua para evitar sorpresas ante el equipo chileno.

Álvaro Montero en duelo con Boca Juniors, por la Liga de Argentina.
Álvaro Montero en duelo con Boca Juniors, por la Liga de Argentina.
Foto: Pantallazo de X.

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Además, el director técnico Rodolfo Arruabarrena tendría pensado realizar modificaciones en el esquema táctico del equipo. Según informó el medio argentino TyC Sports, el entrenador dejaría atrás el 4-2-3-1 para implementar un 4-3-1-2 en busca de mayor equilibrio dentro del campo.

Con este cambio de posiciones y planificación dentro del terreno de juego, Arruabarrena también ratificaría su confianza en otro colombiano: Sebastián Villa. El delantero sería una de las cartas ofensivas del equipo y estaría acompañado por Miguel Merentiel, formando una dupla en ataque para buscar la clasificación en el torneo internacional.

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¿Cuándo y dónde juega Boca Juniors contra O'Higgins?

Boca Juniors se enfrentará al equipo chileno O'Higgins el próximo jueves 30 de julio de 2026, a las 7:30 pm hora COL, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile. El encuentro definirá al equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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