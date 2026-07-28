Se confirmó lo peor; el tiempo que estará fuera el colombiano, tras lesionarse en el Brasileirao

Poco a poco, las principales ligas del mundo retoman su actividad tras la pausa por el Mundial de 2026. Una de ellas es el Brasileirao, que volvió a la acción con varios futbolistas colombianos como protagonistas en distintos equipos.

En este caso, para Luis Sinisterra no comenzó con 'pie derecho', pues en el partido de Cruzeiro frente a Botafogo del paso domingo, el jugador tuvo que salir en camilla tras sufrir una lesión al minuto 36' del encuentro, donde se tiró en el suelo y entre lagrimas tuvo que pedir asistencia médica.

Al siguiente día, el club había comunicado que "Sinisterra fue sometido a exámenes, este lunes, que diagnosticaron una importante lesión en el muslo izquierdo. Debido a la complejidad del caso, el club realizará nuevos exámenes en los próximos días para definir el tratamiento a seguir".

Sin embargo, el medio brasileño 'Globo Sporte' reveló que "tras los exámenes más exhaustivos realizados por el Cruzeiro, que confirmaron la complejidad de la lesión: una rotura del tendón del muslo izquierdo. Debido a la gravedad del problema, se espera que el jugador esté de baja hasta seis meses y podría perderse el resto de la temporada".



Luis Sinisterra, delantero colombiano que milita en Cruzeiro. Foto tomada de @Cruzeiro

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"Desde su llegada a Cruzeiro, Sinisterra ha sufrido constantes problemas musculares. El delantero acumula cinco lesiones: dos en el muslo derecho y tres en el izquierdo. La más reciente se produjo en febrero, durante el partido contra Mirassol. Inicialmente, se preveía que la recuperación duraría al menos 60 días. Sin embargo, Cruzeiro informó que esta lesión se produjo en una zona donde el jugador no se había lesionado previamente y que el caso es complejo", se leyó en su página web.

De esta manera, el exBournemouth tiene altas probabilidades de no jugar lo que resta del Brasileirao con Cruzeiro, equipo que se mantiene en la lucha por meterse en los puestos de torneos internacionales. Tras la derrota del domingo frente a Botafogo por la mínima diferencia, la 'celeste' cayó a la casilla 11 con 27 puntos, y es la última posición de clasificados a Copa Sudamericana en el torneo brasileño.

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Entre tanto, los dirigidos por Artur Jorge visitarán este jueves 30 de julio a Coritiba en el estadio Couto Pereira, a las 7:30 de la noche (hora de nuestro país), en la continuidad del rentado brasileño.