Brutal agresión en el fútbol sala femenino de Brasil; "primera vez que veo algo así"

En las redes sociales ya es viral un video en el que se ve a una jugadora del Campeonato Municipal Femenino de Futsal de Eusébio agredir a una rival tras caer al suelo y luego de que fuera pitada una falta por parte del árbitro del duelo. A los pocos instantes, llegaron los reclamos a la agresora y empujones. Ante dicho hecho, en varios medios brasileños se le dio ampliación a la noticias y hasta el juez del compromiso se mostró sorprendido por lo sucedido.

"En el fútbol femenino, era la primera vez que veía algo así. Impresionante, incluso más que en el fútbol masculino. Porque en el fútbol masculino se ven peleas generalizadas, pero luego se separan y la vida sigue. Pero tal como sucedió ese día, no fue similar. Terminamos la primera parte muy bien y comenzamos la segunda con un juego normal, de ida y vuelta, con solo dos faltas, una para cada equipo. Lamentablemente, no todo está bajo nuestro control", le explicó el árbitro Renato Silvio a 'Globo Esporte'.

La agredida recibió atención médica y además se abrió una investigación judicial posterior al bochornoso hecho. "La víctima fue trasladada a un centro de salud donde recibió atención médica. Se presentó una denuncia policial y la Policía Civil del Estado de Ceará está realizando entrevistas e investigaciones para esclarecer los hechos. Las investigaciones continúan", le leyó en un apartado de la nota del referido medio.

Finalmente se supo que la jugadora que pateó a su colega quedó sancionada por cinco años.

