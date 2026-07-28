Kylian Mbappé ya se pronunció frente a la llegada de Zinedine Zidane a la selección de Francia

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé aplaudió el nombramiento de Zinedine Zidane como el nuevo seleccionador 'galo' con este mensaje: "Bienvenido a tu casa". El mensaje fue colgado en la red social Instagram, sobre una foto del técnico, el escudo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y el nombre de Zideane con el año 2026.

Se trata de la reacción del hasta ahora capitán de los 'bleus' pocas horas después de que el nombramiento de Zizou fuera oficializado por la FFF hasta el Mundial de 2030 con la Selección de Francia. Luego de la última actuación de Didier Deschamps en el Mundial 2026. Dideier dirigió al seleccionado de francia durante 14 años y logró conquistar el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones de la UEFA 2020/202.

Entre tanto, el delantero del 'cojunto merengue' Kylian Mbappé fue elegido por Didier Deschamps como capitán de la selección tras la retirada del guardameta Hugo Lloris tras la derrota sufrida en la final del Mundial de Catar de 2022 ante la Selección Argentina del 'crack' Lionel Messi. Preguntado durante la rueda de prensa de presentación por si mantendría al futbolista en la capitanía, Zidane aseguró que no ha hablado todavía con los jugadores, incluido Mbappé, y que no tenía tomada esa decisión.

Kylian Mbappé con Francia AFP

Entretanto, la última experiencia de Zinedine Zidane como entrenador fue al frente del Real Madrid, club que dirigió en dos etapas. La primera se extendió desde enero de 2016 hasta mayo de 2018. Posteriormente, el técnico francés regresó al banquillo blanco el 11 de marzo de 2019 y puso fin a su segundo ciclo el 27 de mayo de 2021.



Durante sus dos etapas con el conjunto 'merengue', Zidane conquistó 11 títulos: tres UEFA Champions League consecutivas (2016, 2017 y 2018), dos Ligas de España (2017 y 2020), dos Mundiales de Clubes de la FIFA (2016 y 2017), dos Supercopas de Europa (2016 y 2017) y dos Supercopas de España (2017 y 2020).