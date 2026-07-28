Acá todas las polémicas de Jhon Durán; el jugador que 'mandó a lona' a Néstor Lorenzo en el 'Metro'

"Es cierto que yo agarré, tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo, el profe me agarró por detrás, yo no sabía que era el profe, moví los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara y era el profe (Néstor Lorenzo), y se cayó". Esas palabras de Alberto Suárez, técnico de Envigado, sobre una conversación que tuvo con Jhon Durán, confirmaron la polémica y el hecho por el que el delantero no volvió a ser convocado a la Selección Colombia y que tuvo que ver con su ausencia en el Mundial 2026, junto al bajón futbolístico que presentó en su agitada carrera deportiva.

Esas palabras a 'Un Break', volvieron a agitar el ambiente y pusieron en boca de todos a Durán, quien a sus 22 años ha sido protagonista de múltiples controversias.

Acá algunas polémicas de Jhon Durán, en diferentes momentos de su trasegar futbolístico:

Emery y una discusión con Durán

Famoso fue un momento en el que a Jhon Durán se le vio discutiendo con Unai Emery, quien fue su entrenador en el Aston Villa de Inglaterra. En un video quedó registrada una charla entre los dos, en la que se notó al atacante colombiano acalorado e igualmente al DT español haciendo cara de pocos amigos. Emery en alguna oportunidad declaró que el carácter de Durán era un inconveniente y que era un jugador que necesitaba madurar, en pro de crecer en su carrera deportiva. "Estamos peleando constantemente", aseguró el entrenador.



Duran appearing to be whinging about something to the gaffer while the rest of the squad warm up before training, Emery walks away & Jhon walks off in what looks like a strop. Hopefully it’s nothing but you can see why he’s such a problem. pic.twitter.com/CJWr48KTvE — Holte End Horizon (@HolteendHorizon) November 5, 2024

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¿Sus actitudes molestaron a Cristiano Ronaldo?

En Al Nassr, según la prensa de Arabia Saudita, el estelar Cristiano Ronaldo habría tenido que ver con la salida del atacante surgido en las filas del Envigado Fútbol Club. Algunas actitudes suyas, no habrían gustado al portugués. El medio Al-Yaum y el periodista Yagiz Sabuncuoglu mencionaron el tema promediando el mes de junio de 2025. “Cristiano Ronaldo no quiere que John Duran se quede en el Al Nassr, no lo prefiere en el club, por lo que la directiva decidió ceder al colombiano”, se informó en una nota del referido medio. Más allá de ese rumor, en la temporada 2025, Durán terminó marchándose con rumbo al Fenerbahçe, de Turquía.

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Contestó a crítica del 'Pibe' Valderrama

El legendario Carlos 'el Pibe' Valderrama aseguró en una entrevista que Durán se había sacado solito del Mundial 2026 porque peleó con el grupo. Ante esos comentarios del samario, Jhon Durán no tardó en contestar y aseguró que él nunca tuvo una discrepancia con sus compañeros de Selección Colombia, armando una controversia nacional. Finalmente, con lo dicho por Alberto Suárez en las últimas horas, se confirmó que si hubo pelea en el camerino, en la Eliminatoria al Mundial 2026, en el entretiempo del duelo con Perú, en Barranquilla.

Celebración obscena en partido en Turquía

En un clásico del fútbol turco entre Fenerbahçe y Galatasaray, Jhon Durán marcó el gol del empate 1-1 en el minuto 95 y en medio de la celebración se paró en una valla, para mostrarle sus zona nobles a los aficionados. Ese hecho produjo críticas en los medios de Turquía, ya que no se justificó tal acto en medio de un partido del que estaban pendientes todos en el mencionado país.

Sus ruidosas vacaciones en Colombia

De sus comportamientos alejado de las canchas también se habló en los medios de nuestro país. Sus vacaciones no han sido para nada tranquilas en cercanías a Medellín. Primero, fue viral un video de Durán montando y pegando una rodada en lujosas motos, junto a varios amigos en territorio antioqueño. Además de eso, hace algunas semanas vecinos de un condominio en el sector de Rionegro, llamaron a efectivos de la policía, debido a las ruidosas fiestas hasta altas horas de la noche.