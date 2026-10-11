El 'Cucho' Hernández brilla en la fiesta del Betis, goleada 5-2 a Osasuna en La Cartuja

Betis sigue intratable en el estadio La Cartuja, donde este domingo encadenó quince partidos de LaLiga EA Sports sin perder al superar 5-2 a Osasuna, en un choque que al inicio de la segunda parte tenían ganado los locales con un claro 3-0 pero que enloqueció después con dos tantos visitantes. 'Cucho' Hernández fue titular y generó una asistencia, mientras que Nelson Deossa ingresó en el segundo tiempo en los 'verdiblancos'.

El cuarto gol del Betis frustró la posible reacción del conjunto navarro y el quinto en la prolongación cerró la goleada verdiblanca (5-2).

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Abrió el marcador pronto Isco Alarcón, de penalti, el marroquí Ez Abde puso el 2-0 rebasada la media hora, y Diego Llorente el tercero bético (min. 50), pero el croata Ante Budimir (min. 56) y el exbético Raúl García de Haro fijaron un ajustado 3-2, resultado que se despejó con el segundo de Isco (min. 67) y el del canterano debutante en LaLiga José Antonio Morante en la prolongación (min.96).

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Pareció, de entrada, que el largo parón de tres semanas le podía sentar mejor al equipo navarro, que había cedido solo a dos jugadores para sus selecciones y que por ello el entrenador, Luis Miguel Ramis, dispuso de más futbolistas para trabajar y reconducir el irregular juego mostrado en las últimas jornadas.



Juan Camilo 'Cucho' Hernández en acción de juego con Betis vs. Osasuna por la Liga de España. Foto: AFP

Además, Osasuna se planteó romper una estadística que decía no ganaba en el campo del Betis desde enero de 2014, pero el técnico tarraconense se encontró con un primer contratiempo, el de no contar de última hora con el centrocampista Aimar Oroz, un jugador del que aseguró que su vuelta tras lesión le daría muchas soluciones al equipo pero que volvió a resentirse en el entrenamiento del sábado.

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El preparador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, por su parte, ya se quejó en las vísperas de esta cita que le gustaban más cortos los parones de selecciones, aunque no quiso poner excusas para que la competición se reanudara con las magníficas impresiones que dejadas en el arranque del curso, tanto en LaLiga como en la 'Champions', torneo éste en el que el miércoles reciben al Oporto portugués.

La formación sevillana no pudo empezar mejor, presionó desde el pitido inicial se posicionó en las inmediaciones de área rival y a los ocho minuto el árbitro señaló un penalti a Rodrigo Riquelme por un contacto con la mano de Unai Santos, acción que fue muy protestada por los pamploneses pero que acabó con gol de Isco, el primero del malagueño en esta campaña.

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El 1-0 sólo hizo que el Betis reforzara su control y, sin aparente esfuerzo, mantener la presión a un adversario ahora mas adelantado, con lo rebasada la media hora un robo de balón del colombiano 'Cucho' Hernández valió para ponérsela bien a Abde,quien resolvió ante la salida de Aitor Fernández, portero que antes del descanso tuvo que intervenir con acierto en dos ocasiones para que Isco no hiciera el tercero.

Ese tanto no llegó en la primera parte pero sí al inicio de la segunda de un encuentro que parecía que todo estaba de cara para los locales, ya que una carambola de rechaces de cabeza entre Budimir y Llorente acabó con el balón dentro de la meta osasunista.

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Este infortunio en el cuadro navarro se palió poco después con un tanto del propio internacional croata, no sin que antes se revisara en el VAR un posible fuera de juego, pero lo que antes estaba de cara para el Betis pareció cambiar para el otro lado y llegó en el minuto 56 el 3-2, obra de un exbético como Raúl, quien no quiso celebrarlo.

Ese inquietante marcador para la parroquia local lo solucionó minutos después Isco con el 4-2, su segundo tanto del partido, que también su protestado por Osasuna a ver una falta previa en el inicio de la jugada del brasileño Natan de Souza a Rubén García, para redondear la goleada Morante en la prolongación.

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- Ficha técnica:

5 - Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Fornals (Deossa, min. 81), Marc Roca; Riquelme (Antony, min. 73), Isco (Ceballos, min. 73), Abde (José Antonio Morante, min. 92); y Cucho Hernández (Parrott, min. 81)

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2 - Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide (Rosier, min. 63), Catena, Unai Santos (Osambela, min. 46), Abel Bretones; Rubén García (Dubasin, min. 74), Moncayola (Mauro Echegoyen, min. 63), Torró, Moi Goméz; Raúl (Iker Muñoz, min. 79) y Budimir.

Goles: 1-0, min. 10: Isco, de penalti. 2-0, min. 32: Ez Abde. 3-0, min. 48: Llorente. 3-1, min. 50: Budimir. 3-2, min. 56: Raúl. 4-2, min. 67: Isco. 5-2, min.96: Morante.

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Árbitro: Carlos Muñiz (Comité Aragonés). Amonestó a los visitantes Moncayola (min. 41), Unai Santos (min. 45), Torró (min. 64), Rosier (min. 88) y Catena (m.90) y a los locales Cucho Hernández (min. 47+) y Marc Roca (min. 81).

Incidencias: Partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio La Cartuja ante 65.484 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Calle Martínez, directivo del Real Betis en los años 80.

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También se entregó un cuadro conmemorativo al jugador Marc Roca, en homenaje a sus cien encuentros como bético y se le dio el trofeo como mejor portero del mes de LaLiga a Álvaro Valles.

