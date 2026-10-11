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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández se vistió de asistidor, en Betis vs. Osasuna: acá la jugada

Juan Camilo 'Cucho' Hernández se vistió de asistidor, en Betis vs. Osasuna: acá la jugada

El delantero colombiano firmó una sensacional asistencia para Abde Ezzalzouli, quien definió a placer para marcarle al Osasuna. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández en acción de juego con Betis vs. Osasuna por la Liga de España.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández en acción de juego con Betis vs. Osasuna por la Liga de España.
Foto: AFP

La jugada del segundo gol del Betis contra Osasuna, este domingo, llevó el sello de creatividad de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien hizo gala de su visión en tres cuartos de cancha.

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Con una lectura impecable del espacio y un toque lleno de precisión, el atacante colombiano filtró un pase quirúrgico a la espalda de la zaga rival, permitiendo el desmarque en velocidad de Abde Ezzalzouli, quien solo tuvo que acomodarse y definir a placer.

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Vea acá la asistencia de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, en Betis vs. Osasuna:

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