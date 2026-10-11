Juan Camilo 'Cucho' Hernández se vistió de asistidor, en Betis vs. Osasuna: acá la jugada

La jugada del segundo gol del Betis contra Osasuna, este domingo, llevó el sello de creatividad de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien hizo gala de su visión en tres cuartos de cancha.

Con una lectura impecable del espacio y un toque lleno de precisión, el atacante colombiano filtró un pase quirúrgico a la espalda de la zaga rival, permitiendo el desmarque en velocidad de Abde Ezzalzouli, quien solo tuvo que acomodarse y definir a placer.

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Vea acá la asistencia de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, en Betis vs. Osasuna:

¡REAL BETIS AUMENTÓ LA VENTAJA!



Cucho Hernández envió una sensacional asistencia a Abde Ezzalzouli que definió a placer para el 2-0 ante Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/vYnA9l42bb — DSPORTS (@DSports) October 11, 2026