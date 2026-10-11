Nairo Quintana no contuvo el llanto, tras expresar unas emotivas palabras de despedida

Las emociones terminaron desbordando a Nairo Quintana. El ciclista boyacense vivió una jornada inolvidable en Cartagena, donde miles de aficionados lo acompañaron en el Gran Fondo, una celebración que marcó el cierre simbólico de su carrera profesional ante el público colombiano. Entre abrazos, recuerdos y palabras de agradecimiento, 'Nairoman' no pudo contener las lágrimas al mirar hacia atrás y recordar todo lo que vivió sobre la bicicleta.

El recorrido estuvo cargado de significado para el campeón del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016. Cada pedalazo lo conectó con sus inicios en Cómbita, Boyacá, donde desde muy pequeño aprendió el valor del esfuerzo y del trabajo junto a su familia.

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Y cuando llegó el momento de expresar lo que sentía, las palabras salieron acompañadas de lágrimas.

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"Valió la pena, valió la pena todo. La presencia de mis amigos del ciclismo me ayudó a disipar un poco la tristeza por mi retirada, la verdad es que me lo he pasado muy bien en Cartagena y Bolívar estos días", manifestó emocionado.



Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, se retiró en 2026 Alcaldía de Cartagena

Los abrazos que hicieron más difícil la despedida

La jornada también estuvo marcada por los encuentros con su familia, sus amigos y algunos de los rivales que lo acompañaron durante años en las carreteras internacionales. Al finalizar el recorrido, Nairo se abrazó con sus seres queridos en un momento especialmente emotivo, consciente de que estaba cerrando una etapa fundamental de su vida.

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Uno de los gestos más simbólicos llegó cuando se quedó mirando su bicicleta, la compañera de tantas batallas, y le dio un beso. Después de miles de kilómetros recorridos y de incontables jornadas de sacrificio, aquel instante representó la dimensión de su despedida.

Pero Quintana también quiso dejar un mensaje para las nuevas generaciones, invitando a seguir trabajando por el deporte y por los sueños de niños y jóvenes. "Esperamos que podamos tener líderes para seguir trabajando por el deporte porque el deporte es un vehículo importante para los proyectos y sueños de las personas", expresó.

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Cartagena y Bolívar le regalaron una despedida rodeada de afecto, con miles de ciclistas y figuras como Chris Froome, Alberto Contador y Rigoberto Urán. Entre lágrimas y agradecimientos, Nairo resumió lo que significó el camino recorrido: todo el esfuerzo tuvo sentido.