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Gol Caracol  / A Vinícius le sacaron roja también en el amor; terminó su relación con una influencer

A Vinícius le sacaron roja también en el amor; terminó su relación con una influencer

Aunque había regresado con Virginia Fonseca, la prensa brasileña informó en las últimas horas que Vinícius y la influenciadora no seguirían más. Mal momento deportivo y personal para 'Vini'.

Por: EFE
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Vinicius Real Madrid
Vinicius expulsado Real Madrid
AFP

El futbolista del Real Madrid Vinícius Júnior y la influenciadora Virginia Fonseca terminaron su relación cuatro meses después de reconciliarse, según publicaron este domingo medios brasileños.

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Portavoces de Virginia informaron a medios locales que "no hubo pelea ni conflicto" y que simplemente decidieron no seguir juntos.

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Ni el futbolista ni la influenciadora, quien se encuentra de viaje con sus hijos en Miami (EE.UU.), se han pronunciado públicamente sobre el asunto.

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Sin embargo, el sábado Virginia publicó en redes sociales un texto motivacional en el que expresaba su intención de "apartarse" de lo que le hacía "daño", así como de las "energías negativas" y la "falta de reciprocidad".

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La relación entre los dos empezó el año pasado y tuvo un primer parón en mayo, poco antes del Mundial de fútbol.

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Después del campeonato, se les vio pasando las vacaciones juntos en un yate en el Mediterráneo, una confirmación de que habían retomado el noviazgo, y hace poco más de un mes intercambiaron anillos de compromiso.

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