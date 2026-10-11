DT del Benfica defiende a Jhon Durán tras la polémica anécdota de Fred en Turquía

El técnico del Benfica, Marco Silva, salió en defensa de Jhon Durán tras la controversia provocada por las declaraciones del brasileño Fred, quien afirmó en un podcast que el delantero antioqueño solía decir que "ya era rico y no necesitaba correr".

El estratega del club portugués aclaró que las palabras de Fred se sacaron de contexto, dentro de una charla distendida y destacó la conducta intachable que ha mantenido el internacional con la Selección Colombia desde su llegada a las 'águilas' esta temporada.

Publicidad

La controversia nació durante una entrevista en 'The Charla Podcast', cuando al brasileño le preguntaron por el compañero más "loco" con el que convivió en un vestuario. Así las cosas, recordando su etapa en el Fenerbahçe de Turquía junto a Jhon Durán, el mediocampista contó de forma jocosa cómo era el comportamiento del atacante en el elenco de Estambul.

Jhon Durán colombiano en el Benfica - Foto: AFP

Publicidad

“Jhon Durán realmente no le importaba nada. Yo le decía que entrenáramos y corriéramos un poco, y él me decía: ‘Hermano, ya soy rico. No necesito correr para nada’, y se iba directo al departamento médico a descansar”, dijo.



Estas declaraciones generaron críticas hacia Durán, por su supuesta falta de profesionalismo. Lo cierto es que Silva se refirió a este tema, previo al juego del Benfica contra Vitória Guimarães.

“También conozco bien a Fred y sé qué tipo de persona es. Si observan cómo se estaba llevando a cabo ese podcast y la charla distendida en la que se desarrollaba, me parece exagerado sacar un tema de eso. Fue la forma en que Fred quiso enfocar la conversación (...) Fue una charla distendida entre amigos. Si creen que eso es noticia (...) Habló de muchas cosas, se sacó lo más negativo”, dijo el timonel en rueda de prensa.

Publicidad

Jhon Durán, colombiano del Benfica. Getty Images.

Marco Silva añadió que su evaluación sobre Jhon Jáder se basa tanto en lo que vio cuando lo tuvo de rival y en cómo es su actualidad dentro del plantel.

Publicidad

“Lo que sé de Durán es de cuando fue mi rival durante unos meses, cuando estaba en el Aston Villa y el impacto que tuvo. Luego tuvo dos etapas no muy positivas en dos clubes diferentes. Desde que llegó al Benfica ha tenido el comportamiento que debe tener para estar en este club y jugar con nosotros”, concluyó.