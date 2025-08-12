El DT de León rompió el silencio sobre la ausencia de James Rodríguez frente a Monterrey

Previo al partido entre Club León y Monterrey, válido por la cuarta fecha de la Liga MX —que terminó con derrota 1-3 para el conjunto 'esmeralda'—, una de las grandes sorpresas desde la previa fue la ausencia de James Rodríguez. La situación generó una ola de especulaciones en redes sociales y medios de comunicación, ya que el colombiano venía siendo titular habitual y capitán del equipo.

Tras el encuentro, en la rueda de prensa desde el Nou Camp de Guanajuato, no pasó desapercibida la pregunta sobre el ‘10’ al técnico Eduardo Berizzo, quien se encargó de aclarar los rumores y negó cualquier polémica en torno al jugador de la Selección Colombia.

“James tenía una dolencia ayer, hoy (lunes) no se recuperó, se sentía incómodo y no pudo comenzar el partido”, explicó el entrenador ante los periodistas presentes.

La ausencia del 'cafetero' causó sorpresa, especialmente porque el mediocampista había participado normalmente en los entrenamientos previos al partido. Sin embargo, horas antes del compromiso se confirmó que no viajaría al estadio con el resto del plantel, lo que aumentó la incertidumbre entre la hinchada y la prensa.

Publicidad

CONFERENCIA



“Yo me hago responsable de este momento que no es bueno, pongo la cara, no hay excusa ni explicación que valga. Cuando pierdes, el entrenador es el responsable; el futbol es así, pero hay que seguir compitiendo”.



▶️ https://t.co/XLyBfRaZgE pic.twitter.com/SI8svGDC4j — Club León (@clubleonfc) August 12, 2025

Pese a su baja, se espera que el colombiano se recupere en los próximos días y pueda reincorporarse al equipo, que atraviesa un momento complicado: eliminado de la Leagues Cup con un rendimiento decepcionante y alejándose de los puestos de clasificación en la Liga MX.



Otras declaraciones del DT Eduardo Berizzo

"Con respecto a los gritos de la hinchada cuando se pierde, es normal: el DT siempre es el responsable y la gente manifiesta su descontento. El fútbol es así. Cuando las cosas funcionan, todos están; pero cuando no, el técnico es quien carga con la desazón. Y me hago responsable de ello."

Publicidad

"Los errores te condenan, pero en términos generales hemos tenido muchas salidas y llegadas. Necesitamos acoplarnos. Estoy aquí, soy el responsable, doy la cara. Nos falta tiempo de trabajo, pero el fútbol es hoy. No se puede explicar, no hay tiempo para mañana. Yo soy quien decide quién juega y quién no, y lo asumo plenamente."



¿Cuándo vuelve a jugar León?

La 'fiera' ahora se medirá a otro difícil rival del torneo, se trata de Necaxa, juego que se llevará a cabo en el estadio Victoria de Aguascalientes, y los de Eduardo Berizzo actuarán en condición de visitante. Este partido será el próximo viernes 15 de agosto a las 10:05 p. m. (hora de Colombia), por la fecha cinco de la Liga mexicana, en donde el cuadro 'esmeralda' se encuentra en la casilla 15 con tan solo tres puntos.