Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El DT de León rompió el silencio sobre la ausencia de James Rodríguez frente a Monterrey

El DT de León rompió el silencio sobre la ausencia de James Rodríguez frente a Monterrey

El colombiano causó sorpresa y preocupación en la afición de la 'fiera' al no jugar en la derrota 1-3 frente a Monterrey. El DT Eduardo Berizzo contó toda la verdad.