Fluminense, a punto de cerrar fichaje colombiano que promete revolucionar su ataque

Tras la salida de Jhon Arias, una de las figuras del club en las últimas temporadas, Fluminense inició una intensa búsqueda para encontrar un reemplazo de calidad que pueda aportar desequilibrio y velocidad por las bandas. En ese proceso, uno de los primeros nombres que surgió fue el de Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional, pero su elevado costo llevó a la directiva a descartarlo rápidamente.

En los últimos días, sin embargo, tomó fuerza la opción de otro colombiano: Santiago Moreno, extremo de 25 años, que se perfila como la nueva incorporación del conjunto de Río de Janeiro. El jugador, que ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol colombiano y la MLS, llegaría para reforzar al equipo en un momento clave de la temporada.

El fichaje tiene un matiz especial, ya que Fluminense se encuentra disputando los octavos de final de la Copa Sudamericana frente al América de Cali, club en el que Moreno se formó y con el que alcanzó importantes logros antes de emigrar al exterior.



Novedades sobre Santiago Moreno

Santiago Moreno, colombiano de Portland Timbers. Getty Images.

Según información confirmada por 'Globo', el delantero colombiano ya está en Río de Janeiro para completar los últimos pasos antes de oficializar su llegada. Este martes se someterá a los exámenes médicos de rigor y, si no hay contratiempos, firmará un contrato por cuatro años con Fluminense. El acuerdo con Portland Timbers, su club anterior en la MLS, se cerró el pasado 8 de agosto.

Publicidad

A pesar de su fichaje, Moreno no podrá disputar la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, ya que el plazo de inscripción de jugadores finalizó el viernes anterior. Sin embargo, si el equipo avanza a los cuartos de final, se abrirá la posibilidad de realizar tres modificaciones en la plantilla, lo que permitiría su inclusión y debut en el certamen.

Santiago Moreno nació y creció futbolísticamente en América de Cali, donde tuvo un papel protagónico durante cuatro temporadas. En ese tiempo, conquistó el título del Torneo Apertura y se consolidó como una de las promesas más destacadas del fútbol colombiano. Su rendimiento le abrió las puertas para dar el salto a la MLS, donde vistió la camiseta de Portland Timbers.

Publicidad

En el balompié estadounidense, Moreno disputó 146 partidos oficiales, anotando 22 goles y entregando 31 asistencias. Su posición natural es la de extremo derecho, aunque también puede desempeñarse por la izquierda o como mediapunta, gracias a su velocidad, regate y visión de juego.