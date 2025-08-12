Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El dardo del Crystal Palace a la UEFA: "Determinados clubes tienen privilegios únicos"

El dardo del Crystal Palace a la UEFA: "Determinados clubes tienen privilegios únicos"

El equipo inglés en el que militan los jugadores colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, no podrá disputar la Europa League por pertenecer a una multipropiedad.

Crystal Palace festejando título de Community Shield.
Crystal Palace festejando título de Community Shield.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 12, 2025 09:43 a. m.