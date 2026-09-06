Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El Flamengo, de Jorge Carrascal, aprovechó el tropiezo de Palmeiras; hubo cambios en el Brasileirao

El Flamengo, de Jorge Carrascal, aprovechó el tropiezo de Palmeiras; hubo cambios en el Brasileirao

Este domingo continuó una nueva jornada del Brasileirao, teniendo como resultados la victoria 0-1 del Flamengo de Jorge Carrascal sobre Remo, mientras que el Palmeiras de Jhon Arias empató.

Por: EFE
Actualizado: 6 de sept, 2026
Comparta en:
Jorge Carrascal en partido del Flamengo contra Remo por el Brasileirao.
Jorge Carrascal en partido del Flamengo contra Remo por el Brasileirao.
Foto: AFP

Flamengo, que tiene en sus filas a Jorge Carrascal, desbancó al Palmeiras de Jhon Arias, y asumió el liderato del Campeonato Brasileño este domingo al vencer por 0-1 en su visita a Remo con gol de Samuel Lino, en un partido jugado en el estadio Mangueirão de Belém por la vigésima sexta jornada.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El conjunto 'carioca' ascendió a la cima de la clasificación con 54 puntos, uno por encima del club paulista, que empató sin goles en su visita a Botafogo.

Últimas noticias

Luis Javier Suárez vive un buen presente goleador en Sporting Lisboa.
Colombianos en el exterior

"Luis Javier Suárez es de los mejores, trabaja muy duro"; DT de Sporting se rinde al colombiano

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez: "Estoy cansado de ver que se dicen tantas cosas sobre mí, hablo en el campo"

En la tercera posición está el Athletico Paraense con 45 unidades, y cuyo principal delantero, el colombiano Kevin Viveros, se mantiene como el artillero del torneo con 18 tantos marcados.

Publicidad

Bajo una inclemente lluvia que terminó por ceder en la amazónica ciudad de Belém para el segundo tiempo, Lino abrió el marcador para Flamengo en el minuto 64 asistido por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

Flamengo se impuso al Remo en el Brasileirao.
Flamengo se impuso al Remo en el Brasileirao.
Foto oficial del Flamengo

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El delantero del club de Río logró romper el escudo impuesto por el portero Marcelo Rangel, que se lució en la defensa del arco del Remo.

Publicidad

Los dirigidos por el portugués Leonardo Jardim dominaron el encuentro de principio a fin, pero la resistencia de Rangel también frenó varios intentos de Pedro.

El conjunto de Belém estuvo cerca de abrir el marcador en el primer tiempo con un cabezazo del argentino Leonel Picco.

En medio de un partido pasado por agua y que dejó la cancha en mal estado, Remo solo aumentó la presión en los minutos finales en la búsqueda del empate.

El Palmeiras de Jhon Arias empató con Botafogo

Publicidad

En Río de Janeiro, Palmeiras perdió la oportunidad de mantener el liderato contra Botafogo en un encuentro con muchas dificultades para el ataque por la lluvia y en el que el conjunto paulista terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Alexander Barboza en el alargue final.

Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira dominaron en la cancha con oportunidades del uruguayo Joaquín Piquerez, Mauricio y del delantero argentino 'Flaco' López que no se definieron.

Jhon Arias con Palmeiras en juego contra Botafogo por el Brasileirao.
Jhon Arias con Palmeiras en juego contra Botafogo por el Brasileirao.
Foto: AFP

Publicidad

Botafogo jugó a la defensiva pero bajó la guardia en el segundo tiempo donde tampoco tuvo un buen desempeño ofensivo.

En Porto Alegre, Santos se impuso por 2-3 en su visita a Internacional y pese a la ausencia de Neymar, apartado de las canchas por ocho semanas tras la lesión que sufrió el jueves en el encuentro contra Palmeiras, en el que el club de Pelé fue eliminado de la Copa do Brasil.

Gabigol abrió el marcador para Santos a los siete minutos y poco después anotó el segundo tanto al cobrar un penalti por una falta que le provocó Matheus Bahia, quien terminó expulsado.

El tercer gol para el conjunto de Sao Paulo llegó en el minuto 40 con un cabezazo del uruguayo Christian Oliva.

Publicidad

Internacional descontó con un primer gol del argentino Brian Aguirre al regreso de descanso y el segundo tanto lo marcó Bruno Henrique en el minuto 45.

En Belo horizonte, Cruzeiro se impuso por 3-1 a Athletico Paranaense con goles de Matheus Pereira, Lucas Romero y Kaio Jorge.

Publicidad

El sábado, Fluminense se impuso a Vasco da Gama por 1-0 y Sao Paulo venció por 2-0 a Atlético Mineiro.

En Salvador, Bahía le ganó por 2-3 a Bragantino, mientras que Mirasol derrotó por 1-2 a Curitiba.

El triunfo de Mirasol regresó a Vasco a la zona de descenso, donde también se ubican Internacional, Remo y Chapecoense.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Fútbol Colombiano

Alberto Gamero; "sé cuál es el listón en Millonarios, tiene que jugar bien de local o visitante"

Jhon Lucumí en la formación de Juventus vs. Milan por la Serie A.
Colombianos en el exterior

Juventus, con Jhon Lucumí en cancha, rescató el empate sobre el final contra Milan: 1-1 por Serie A

Vasco da Gama visita a Santa Fe este martes por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Gol Caracol

Vasco da Gama no tendrá a varios titulares para juego de Sudamericana; ¿lo aprovechará Santa Fe?

Publicidad

Relacionados

Flamengo

Jorge Carrascal

Palmeiras

Jhon Arias

Liga de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad