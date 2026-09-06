"Luis Javier Suárez es de los mejores, trabaja muy duro"; DT de Sporting se rinde al colombiano

Una vez más, Luis Javier Suárez volvió a ser determinante en el fútbol de Portugal. El colombiano lideró la victoria 2-0 del Sporting Lisboa sobre Clube Desportivo Nacional, en partido de la quinta jornada del actual campeonato lusitano que se llevó a cabo en el José Alvalade.

Y es que el exjugador del Almería marcó gol y se reportó con asistencia, volviendo así a retomar ese gran nivel con el que acabó la campaña anterior. Rui Borges, DT del cuadro verde de Lisboa, no dudó en elogiar su buen presente. “Es de los mejores”, dijo en rueda de prensa posterior al juego del sábado pasado.

Al timonel del Sporting Lisboa le hicieron dos consultas puntales sobre el colombiano. La primera sobre la sonrisa que evidenció Suárez Charris en su festejo de gol, y la segunda, sobre esa posibilidad de marcharse al Fenerbahçe; punto que el mismo atacante samario confirmó que hubo conversaciones y hasta un acuerdo, pero que su mente y sus objetivos están puestos en los ‘leones’.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa. Foto: Getty Imágenes

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"Llevo mucho tiempo viendo a Luis sonreír, ustedes solo se están inventando historias. Siempre está sonriendo, trabaja muy duro, lo demuestra en la cancha, es el mismo Luis de siempre. Uno de los mejores de nuestra liga, si no el mejor, y está enfocado en el equipo”, expresó Borges en declaraciones que replican en el diario ‘O Jogo’.



Y sobre el acuerdo que habría tenido Suárez con el Fenerbahçe fue claro: “Reacciono con naturalidad, estamos hablando de un gran jugador que hizo una gran temporada. Es normal que el mercado de fichajes afecte a la gente, pero siempre lo he visto concentrado. Entiendo, no solo en su caso, que a veces el mercado de fichajes les afecte (a los jugadores), pero nunca los he visto con ganas de irse ni descontentos en el Sporting. Siempre han estado concentrados y con ganas de ayudar”, añadió Borges en su intervención con la prensa.

Luis Javier Suárez festejando anotación con el Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal. Foto: X de @SportingCP.

¿Cuándo es el próximo partido de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa?

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El calendario del fútbol en Europa indica que el siguiente reto del delantero de la Selección Colombia con los 'leones' será este miércoles 9 de septiembre cuando reciban en el José Alvalade al Galatasaray, de Dávinson Sánchez, por la primea jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/2027. Dicho juego tiene un horario establecido en Colombia de las 2:00 de la tarde.