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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El Flamengo, de Jorge Carrascal, y el Palmeiras de Jhon Arias; mano a mano por el Brasileirao

El Flamengo, de Jorge Carrascal, y el Palmeiras de Jhon Arias; mano a mano por el Brasileirao

Tanto Flamengo como Palmeiras pelean 'cabeza a cabeza' el título del Brasileirao, además, de que ambos equipos están instalados en las semifinales de la Copa Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Palmeiras y Flamengo se disputan la cima del Brasileirao y ambos están en semifinales de la Copa Libertadores.
Palmeiras y Flamengo se disputan la cima del Brasileirao y ambos están en semifinales de la Copa Libertadores.
Fotos: AFP

Flamengo, que tiene en sus filas a Jorge Carrascal, y Palmeiras, con Jhon Arias, se jugarán el liderato del Brasileirao este domingo durante la vigésima octava jornada en un nuevo pulso por el campeonato, después de que ambos equipos se clasificaran para las semifinales de la Libertadores.

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A diez jornadas de que termine el torneo doméstico, los dos clubes mantienen una disputa cerrada, con tan sólo un punto de diferencia entre ellos: 57 para el Flamengo y 56 para el Palmeiras.

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Se trata prácticamente de una carrera a dos porque sus competidores más cercanos, el Bahía y el Athletico Paranaense, les siguen desde lejos con 46 puntos cada uno.

Flamengo vs. Corinthians.
Flamengo vs. Corinthians.
Getty Images.

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Flamengo acumula cuatro victorias y una derrota en los últimos cinco partidos, una racha que le ha ayudado a superar a su máximo rival, que lideró el campeonato durante buena parte de la temporada.

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Este domingo, el equipo carioca se enfrentará al Bragantino, noveno en la tabla, en el Maracaná, donde buscará ampliar su ventaja.

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El técnico Leonardo Jardim dispondrá del centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, clave para el pase a semifinales en la Libertadores gracias al gol decisivo, así como los delanteros Samuel Lino y Luiz Araújo.

Mientras, Palmeiras, que ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, se medirá al Grêmio, decimosexto en la tabla, e intentará recuperar el liderato de cara a la recta final de la temporada.

El entrenador Abel Ferreira podrá contar con el tridente atacante formado por el colombiano Jhon Arias, el argentino Flaco López y Vítor Roque.

Con todo, los técnicos deberán administrar el cansancio que arrastran sus jugadores tras las sufridas disputas de cuartos en la Libertadores, que llevaron a los equipos al límite.

Palmeiras, que tiene en sus filas a Jhon Arias, se enfrenta a Liga de Quito por un cupo en las semifinales.
Palmeiras, que tiene en sus filas a Jhon Arias, se enfrenta a Liga de Quito por un cupo en las semifinales.
Foto: Getty Imágenes

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Flamengo empató este jueves 1-1 con el Independiente del Valle en el partido de vuelta, después de ganarle 2-0 en el de ida, y se enfrentará en octubre al Estudiantes.

Palmeiras, por otra parte, superó al LDU en la tanda de penales y se metió en la que será su decimotercera semifinal, un récord para un equipo brasileño, donde se medirá al Fluminense.

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De ganar sus respectivos encuentros, los dos rivales repetirán la final del año pasado, en que Flamengo se alzó vencedor.

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