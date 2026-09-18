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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Caso Pablo Peirano: Dimayor respondió oficialmente a la petición del Bucaramanga

Caso Pablo Peirano: Dimayor respondió oficialmente a la petición del Bucaramanga

El Comité Disciplinario de la Dimayor emitió un boletín en el que contestó al recurso de apelación del 'leopardo' para reducirle la sanción a Pablo Peirano. ¡Acá los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Pablo Peirano, director técnico del Bucaramanga.
Pablo Peirano, director técnico del Bucaramanga.
Foto: AFP

Atlético Bucaramanga conoció este viernes 18 de septiembre la respuesta definitiva a la solicitud de apelación que había presentado por la sanción que recibió su entrenador Pablo Peirano. Desde el Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) le otorgaron novedades a los ‘búcaros’.

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En ese orden de ideas, en la resolución número 092 del 2026 se ratificó el castigo de seis fechas al director técnico uruguayo más una multa económica de 10.505.430 pesos.

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Este fallo se otorgó al desestimar el recurso de reconsideración presentado por los ‘leopardos’ el cual buscaba la revocatoria de la sanción y la reducción de la misma. Recordemos que este castigo a Peirano es derivado por los altercados ocurridos el pasado 30 de agosto en el partido contra Deportivo Cali, en el estadio de Palmaseca, y que fue válido por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2026.

Cali vs. Bucaramanga.
Cali vs. Bucaramanga.
Bucaramanga.

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Y es que, de acuerdo con el boletín oficial, esta medida en contra del DT del Atlético Bucaramanga se fundamentó en que Peirano empleó un lenguaje bastante ofensivo. En uno de los parágrafos del informe precisan a detalle la conducta del estratega uruguayo.

“El árbitro señaló que la expulsión de Pablo Peirano obedeció a la conducta la cual describió así: ‘Ingresó al terreno de juego a protestar decisiones arbitrales’”, se leyó.

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“Y posteriormente en el acápite de observaciones precisó: en el minuto 90+8', el director técnico del equipo Atlético Bucaramanga, Pablo Peirano, entra en el terreno de juego para enfrentarse al árbitro de manera airada y exaltada, desaprobando con palabras las decisiones arbitrales (‘qué es lo que está pitando cagón, no ve que se metieron los hinchas a la cancha). Acto seguido, actúa de manera agresiva (pecheando y empujando) en contra de los jugadores del equipo adversario, provocando una confrontación entre los dos equipos en donde se encararon y empujaron”, se añadió en otro de los apartados.

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Por lo tanto, desde el Comité Disciplinario de la Dimayor procedieron no reponer la decisión contenida en artículo 2° de la Resolución No. 081 de 2026, y así las cosas, se mantuvo la sanción y multa económica a Peirano.

Pablo Peirano
Pablo Peirano, nuevo director técnico de Atlético Bucaramanga
Fotografía de: Cuenta oficial de X de Atlético Bucaramanga

Sin embargo, el Comité Disciplinario concedió la apelación del club al cumplir con los artículos 171, 172, 173 y 174 del Código Disciplinario, elevando el caso a una instancia superior para su decisión final.

Tras esta resolución, al técnico de Bucaramanga aún le restan por cumplir cuatro jornadas. Estos partidos son: Internacional de Bogotá en condición de local, Once Caldas como visitante; frente a Junior en casa, y Águilas Doradas también de local.

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