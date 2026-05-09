El Galatasaray, de Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla, campeón de Turquía, tras 4-2 sobre Antalyaspor

El Galatasaray, de los colombianos Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla, conquistó este sábado su cuarto título consecutivo de campeón de la liga turca de fútbol igualando su anterior récord, tras su victoria por 4-2 en su estadio ante el Antalyaspor.

El club de Estambul, que cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre su gran rival, el Fenerbahçe, a un partido del final de la temporada, había dado un gran paso hacia el título al noquear al Fener por 3-0 dos jornadas antes.

Impulsado por su goleador estrella, el nigeriano Victor Osimhen, el Galatasaray se clasifica directamente para la Liga de Campeones.

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, marcó un gol con Galatasaray contra Juventus, en Champions League AFP

El club turco más laureado ya había ganado cuatro ligas consecutivas a finales de los años noventa. Privado de título desde hace doce años, la sequía más larga de su historia, el Fenerbahçe destituyó a su entrenador y a su director deportivo al día siguiente del derbi perdido ante el Galatasaray a finales de abril.

Publicidad

El Fener, que se había reforzado en el mercado de enero fichando a los franceses N’Golo Kanté y Matteo Guendouzi, podría desprenderse en el periodo entre temporadas de su guardameta brasileño Ederson, autor de un final de temporada catastrófico.