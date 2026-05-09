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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El Galatasaray, de Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla, campeón de Turquía, tras 4-2 sobre Antalyaspor

El Galatasaray, de Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla, campeón de Turquía, tras 4-2 sobre Antalyaspor

Cuarto título consecutivo para el Galatasaray, que tuvo a un Dávinson Sánchez como una de sus figuras en la temporada y siendo titular indiscutible del equipo de Estambul.

Por: AFP
Actualizado: 9 de may, 2026
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Davinson Sánchez en Galatasaray
Davinson Sánchez en Galatasaray
AFP

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