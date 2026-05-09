Harry Kane falló penalti con Bayern Múnich; hinchas del Wolfsburgo se le burlaron

Bayern Múnich se fue al entretiempo del partido contra Wolfsburgo empatando 0-0, este sábado, aunque pudo irse en ventaja si Harry Kane marcaba el penalti que tuvo al minuto 35, en el partido de la fecha 33 de la Bundesliga.

El delantero inglés, goleador de la Liga de Alemania actualmente con 33 anotaciones, diez de ellas desde los once pasos, falló esta vez y los hinchas del elenco rival no dudaron en burlarse y de paso celebrarlo como si hubiera marcado su equipo.

En redes sociales se viralizó la reacción de los seguidores del Wolfsburgo, especialmente porque Harry Kane no es de errar penaltis en su carrera.



Así fue el penalti fallado por Harry Kane en Bayern Múnich vs Wolfsburgo: