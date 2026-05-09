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Gol Caracol  / Harry Kane falló penalti con Bayern Múnich; hinchas del Wolfsburgo se le burlaron

Harry Kane falló penalti con Bayern Múnich; hinchas del Wolfsburgo se le burlaron

El delantero inglés Harry Kane, como pocas veces, mandó la pelota por fuera en una pena máxima, y los hinchas rivales no dudaron en celebrar su fallo desde los once pasos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de may, 2026
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Harry Kane Bayern Múnich Wolfsburgo
Harry Kane en Bayern Múnich vs Wolfsburgo - Foto:
AFP

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