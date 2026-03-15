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Gol Caracol  / ¿Por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España?; acá los detalles

¿Por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España?; acá los detalles

La UEFA comunicó la decisión de cancelar la Finalissima entre Argentina y España este domingo. Por el momento, Conmebol y la AFA no se han manifestado ante el anuncio.

Por: AFP
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Argentina y España ya no jugarán la Finalissima; la UEFA lo confirmó.
Argentina y España ya no jugarán la Finalissima; la UEFA lo confirmó.
Fotos: Getty

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