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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Thomas Müller sorprendido por arribo de James Rodríguez a Minnesota; ¿y el frío?

Thomas Müller sorprendido por arribo de James Rodríguez a Minnesota; ¿y el frío?

James Rodríguez y Thomas Müller podrían reencontrarse este domingo en el duelo que acapara todas las miradas en la MLS, el de Vancouver Whitecaps y Minenosota United.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Thomas Müller y James Rodríguez
Thomas Müller, jugador de Whitecaps y James Rodríguez, jugador de Minnesota
AFP

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