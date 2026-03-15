Thomas Müller sorprendido por arribo de James Rodríguez a Minnesota; ¿y el frío?

En la MLS hay un compromiso que llama la atención este domingo, y todo porque dos figuras del balompié mundial estarían 'cara a cara': Thomas Müller y James Rodríguez. Precisamente, el 'crack' alemán habló en las últimas horas sobre el posible encuentro con el '10' colombiano, en el duelo que protagonizarán Vancouver Whitecaps y Minenosota United.

Recordemos que Müller y James fueron compañeros en Bayern Múnich, club en el que ganaron varios títulos. El volante 'teutón' tuvo unas particulares palabras hacia el cucuteño, evocando algunas anécdotas que relataba el capitán de la Selección Colombia sobre el frío; todo esto lo contó entre risas. Además, no ocultó su sorpresa de que Rodríguez Rubio hubiese elegido como destino deportivo a los 'loons'.

"Estoy realmente sorprendido de que haya escogido Minnesota, porque en Múnich él comentaba que el frío era muy fuerte en invierno. No estoy seguro, tal vez se trata de diferentes estilos de vivir. No lo sé, tengo curiosidad de preguntarle; ¿qué pasa James?", se les escuchó decir a Müller en declaraciones con los medios oficiales del Vancouver Whitecaps.



Thomas Müller says he was a little surprised James Rodríguez chose Minnesota, recalling during their time at Bayern Munich he used to tell stories about how cold the winters are.



Müller even asks James about it at the end of the video. 😂



🎥 @WhitecapsFC #MNUFC #VWFC #MLS pic.twitter.com/ZYXc9VdMst — MNUFC NEWS (@mnufcnews) March 14, 2026

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Así palpitan el juego en el Vancouver Whitecaps FC

"El tema de conversación del domingo es el posible reencuentro de dos excompañeros del FC Bayern Múnich: Thomas Müller, del Vancouver, y James Rodríguez del Minnesota. Si ambos saltan al campo en el BC Place, podría ser la primera vez que dos ganadores de la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA se enfrentan en la historia de la MLS; con Müller ganando el premio en el torneo de 2010 en Sudáfrica y Rodríguez logrando la hazaña cuatro años después en Brasil", se leyó en la web oficial del elenco canadiense.

¿Qué dijo James Rodríguez ante su posible debut con Minnesota United?

"En Minnesota poder estar bien, poder estar sano, poder jugar, y obviamente, que vengo a un equipo que está hecho ya. No vengo como hacer todo, sino a ser uno más y poder entrenarme bien para estar apto", expresó el 'crack' de la Selección Colombia en diálogo con los medios oficiales de la Major League Soccer.

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¿A qué hora es Vancouver Whitecaps vs. Minenosota United?

Este compromiso se jugará HOY domingo 15 de marzo en el BC Place, de la ciudad de Vancouver, en horario de las 3:30 de la tarde de Colombia y se podrá ver EN VIVO por la plataforma de 'Apple TV'. Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará las mejores jugadas, virales, golazos y más que tengan que ver con James Rodríguez.