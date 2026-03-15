Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 7?

¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 7?

La Tirreno Adriático 2026 terminó con una fracción tranquila que se definió entre los esprinters. El mejor colombiano de la carrera fue Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

Por: Caracol Sports
Actualizado: 15 de mar, 2026
Comparta en:
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad