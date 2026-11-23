Tras el pausa internacional por fecha FIFA, la Champions League entra en su segunda mitad de fase liga con un escenario cada vez más exigente, donde equipos como Atlético de Madrid, Villarreal, Napoli o Manchester United ya no tienen margen para tropezar si quieren asegurar su cupo a las rondas eliminatorias.
Esta quinta fecha será clave para definir el rumbo de la competencia, con París Saint Germain (PSG) y Real Madrid como los únicos invictos con paso perfecto, mientras Arsenal, Como, Barcelona, Aston Villa y Liverpool cierran el grupo de los ocho mejores al término del primer tramo.
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El fútbol inglés reafirma su peso en el torneo con cuatro clubes entre los ocho mejores, acompañados por dos españoles, un italiano y un francés que completan el grupo de vanguardia.
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Así las cosas, para este martes 24 de noviembre están pactado a jugarse nueve compromisos, destacando el que jugarán en el Santiago Bernabéu Real Madrid frente al PSV.
Igualmente, el Galatasaray, liderado por el defensor colombiano Dávinson Sánchez, recibirá al Aston Villa; el sorprendente Como medirá fuerzas frente al AEK de Atenas, y el Arsenal hará lo propio ante el Borussia Dortmund en el Emirates Satdium.
Programación de los partidos para este martes 24 de noviembre, en Champions League: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE
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Galatasaray vs. Aston Villa
Hora: 12:45 p.m. (Colombia).
Estadio: RAMS Park (Estambul).
Transmisión por TV: Espn - Disney+ Premium.
Bodø/Glimt vs. LASK
Hora: 12:45 p.m. (Colombia).
Estadio: Aspmyra Stadion (Bodø)
Transmisión por TV: Espn 2 - Disney+ Premium.
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Real Madrid vs. PSV Eindhoven
Hora: 3:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid).
Transmisión por TV: Espn - Disney+ Premium.
Manchester City vs. Napoli
Hora: 3:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Etihad Stadium (Mánchester).
Transmisión por TV: Espn 2 - Disney+ Premium.
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Arsenal vs. Borussia Dortmund
Hora: 3:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Emirates Stadium (Londres).
Transmisión por TV: Espn 3 - Disney+ Premium.
Feyenoord vs. FC Porto
Hora: 3:00 p.m. (Colombia).
Estadio: De Kuip (Róterdam).
Transmisión por TV: Espn 7 - Disney+ Premium.
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RB Leipzig vs. RC Lens
Hora: 3:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Red Bull Arena (Leipzig).
Transmisión por TV: Espn 6 - Disney+ Premium.
Como 1907 vs. AEK Atenas
Hora: 3:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Stadio Giuseppe Sinigaglia (Como).
Transmisión por TV: Espn 5 - Disney+ Premium.
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Slovan Bratislava vs. Real Betis
Hora: 3:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Tehelné pole (Bratislava).
Transmisión por TV: Espn 4 - Disney+ Premium.
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