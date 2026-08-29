Atlético Nacional tuvo inesperada visita; se puso la camiseta y le pegó al balón

El exprimer ministro británico Boris Johnson (2019-2022) visitó este viernes la sede del Atlético Nacional en el municipio de Guarne, cercano a Medellín, donde lució incluso la camiseta verde del equipo, como parte de un viaje a Colombia en el que también se reunió con el expresidente Iván Duque.

"La casa que nadie se quiere perder: Boris Johnson visitó hoy la sede de Atlético Nacional. El exprimer ministro del Reino Unido conoció la sede del más veces campeón de Colombia Atlético Nacional, un lugar que sigue cautivando a quienes la visitan", expresó el club en X, donde publicó una foto del político británico vestido con los colores del conjunto de Medellín.

La casa que nadie se quiere perder: @BorisJohnson visitó hoy la sede de Atlético Nacional.



El ex primer ministro del Reino Unido conoció la sede del más veces campeón de Colombia Atlético Nacional, un lugar que sigue cautivando a quienes la visitan.



Johnson recorrió nuestra… pic.twitter.com/WhLdZnyVdw — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 28, 2026

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Atlético Nacional, ganador de la Copa Libertadores en 1989 y 2016 señaló que Johnson recorrió su sede, que "guarda la historia, la pasión y la identidad" de los aficionados.



"No se fue sin ponerse la camiseta y chutar el balón, dejándose contagiar por un ratico de esa pasión verde. Una vez más, queda claro: quien nos visita, se lleva un pedazo de Nacional en el corazón", agregó el conjunto.

El expresidente Duque (2018-2022), por su parte, publicó el jueves una foto con Johnson, a quien calificó de "gran amigo y una persona que siempre ha demostrado un profundo cariño por Colombia".

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"Durante nuestro Gobierno contamos con su apoyo en la lucha contra el terrorismo y el espionaje internacional, en la conservación y protección de la biodiversidad y en una mayor integración económica con el Reino Unido. Hoy nos siguen uniendo causas en las que creemos profundamente: la agenda ambiental, la protección de la Amazonía y la defensa de la libertad y la democracia", resaltó Duque en X.