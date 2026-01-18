El hincha del Bayern Múnich que hizo feliz a Luis Díaz y todo por una vieja fotografía

A punta de buen juego, goles, asistencias y más, Luis Díaz se ha ganado el cariño de los hinchas del Bayern Múnich, equipo que mira desde lo más alto a todos en la Bundesliga. El extremo guajiro protagonizó en las últimas horas un curioso momento en medio de una firma de autógrafos de su club y todo ese instante quedó captado en video, que pronto se hizo viral en las redes sociales.

El elenco que dirige Vincent Kompany acostumbra a abrir sus puertas y recibir a los fanáticos del rojo de Baviera en sus instalaciones deportivas, previo a un gran encuentro. Lo cierto es que en medio de las firmas, un hincha en particular llamó la atención de todos, ya que tenía en su poder una fotografía de Díaz Marulanda cuando apenas era un joven que se daba a conocer en el Barranquilla Fútbol Club; el día de su debut en el fútbol profesional colombiano.

Dicho hincha no dudó en acercarle esa épica instantánea al oriundo de Barrancas para que se la firmara. 'Luchito', al verla', no paró de sonreír y al fondo otro fanático pronunció: "¡Qué foto!". Por supuesto que el autógrafo por parte del exLiverpool y 'crack' de la Selección Colombia quedó estampada en la imagen.

🤣 Le llevaron la foto a Luis Díaz cuando debutó con el Barranquilla FC pic.twitter.com/lfz3tDXldn — SHARKS (@vamosharks) January 18, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Europa indica que el siguiente reto del jugador colombiano y sus compañeros en los 'bávaros' será este miércoles 21 de enero cuando reciban en el Allianz Arena al Union Saint-Gilloise, de Bélgica, en el marco de la séptima jornada de la fase de liguilla de la Champions League 2025/2026. Este compromiso está pactado a iniciar a las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.



Bayern Múnich suma 15 puntos y se ubica en la segunda casilla de la clasificación general, por detrás del líder Arsenal que tiene 18 enteros.