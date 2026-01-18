Kylian Mbappé se reencuentra con su pasado, enfrenta al equipo que lo impulsó a ser una estrella

Con el dorsal 29 a la espalda, a Kylian Mbappé se le comparó con Thierry Henry en sus primeros pasos en el fútbol profesional, derribando la puerta de un Mónaco al que convirtió en ganador. Más allá del club que impulsó su conversión a estrella y la selección francesa, nada sostuvo la comparación de un futbolista que se reencuentra con su pasado defendiendo la camiseta del Real Madrid.

El sueño de Mbappé, lucir el escudo madridista y ganar grandes títulos con la elástica blanca, no ha tenido un buen comienzo. Apenas una Supercopa de Europa y una Intercontinental su primera temporada. Sin poder evitar con su paso al frente en liderazgo y sus goles, 30 en 26 partidos, la crisis que provocó el despido de Xabi Alonso en la actual.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. AFP

Su rendimiento, la última Bota de Oro y lanzado en la carrera a por el siguiente Balón de Oro, le sitúan en lo más alto de la pugna entre los mejores jugadores del planeta fútbol; sin embargo, desde su llegada al Real Madrid no ha funcionado el colectivo. Y en un momento de tensión en el entorno madridista, con la afición del Santiago Bernabéu mostrando su descontento, pero salvando a Kylian de la quema, el delantero francés se reencuentra con su pasado.



La Champions League, su segundo intento con el Real Madrid de protagonizar aquellas noches gloriosas que tanto le fascinaban por televisión, le presenta en el camino un pulso con el Mónaco. Un momento de añoranza con el recuerdo presente de un joven Mbappé que asombró en sus primeros pasos en la competición de mayor prestigio.

Con apenas 14 años llegó a la cantera del club monegasco. Dos años más tarde, con 16 años y 347 días, debutaba con el primer equipo un 2 de diciembre de 2015, ante el Caen en partido de la 'Ligue 1'. Fueron apenas dos minutos los que le concedió Jardim para buscar el gol cuando el rival le empató en la recta final. Se convertía en el debutante más precoz del fútbol francés.

Ocho días después llegaba su debut europeo, en White Hart Lane recibiendo una goleada en Europa League. En su sexta aparición firmaba su primer tanto confirmando todos los buenos presagios sobre su figura. Ante el Troyes superaba otro registro, el goleador más joven de la liga francesa, destrozando registros de Henry y ganándose su primer contrato profesional.

Instalado ya en la primera plantilla con seis meses de adaptación al fútbol profesional, la temporada 2016-17 fue la explosión definitiva de Mbappé con el Mónaco. Se marchó tras marcar 29 goles y repartir 16 asistencias en 60 partidos, asombrando con su velocidad y pegada. Ganando el 'Golden Boy' y el premio al jugador joven del año de la liga francesa. Impulsando al club a la conquista de un título 17 años después.

Antes de marcharse cedido con una opción de compra obligatoria de 180 millones al todopoderoso PSG, le arrebató una Liga al club parisino. El Mónaco, ganador de ocho ligas, cinco Copas de Francia y una Copa de la Liga, tuvo entre las décadas de los 60 y los 80 su época dorada. Con Kylian regresó durante una campaña, la 2016-17, a su brillante pasado.

Falcao García y Kylian Mbappé en el Mónaco Foto: AFP

Aumentando el potencial de un equipo que entremezclaba jóvenes talentos con veteranos, en el que asombró al fútbol europeo jugando con Radamel Falcao García, Bernardo Silva, Fabinho, Thomas Lemar o Bakayoko. Ganó la Ligue 1 con 95 puntos, marcando 15 tantos, y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones con varios momentos inolvidables en sus primeras eliminatorias.

Una para el recuerdo ante el Manchester City de Pep Guardiola. Cayendo 5-3 en la ida de los octavos de final en el Etihad Stadium, y remontando en el estadio Luis II, aportando gol en ambos encuentros. Decisivo de nuevo con un doblete al Borussia Dortmund en cuartos de final en el Signa Iduna Park y marcando también en la vuelta para alcanzar las semifinales donde sufría su primera eliminación en la competición. La Juventus despertaba del sueño al joven Kylian antes de caer en la final con el Real Madrid.

Había nacido la leyenda de Mbappé y nueve años después sigue con un anhelo, ganar la Champions League. Es su gran desafío y en el camino a un nuevo intento se cruza con un Mónaco al que ya se enfrentó en doce ocasiones desde su salida y le hizo diez goles. Los necesita el Real Madrid para asentarse en el 'top 8' de la clasificación y recuperar confianza en momentos de inestabilidad.