Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé se reencuentra con su pasado, enfrenta al equipo que lo impulsó a ser una estrella

Kylian Mbappé se reencuentra con su pasado, enfrenta al equipo que lo impulsó a ser una estrella

El 'crack' francés al servicio del Real Madrid vivirá este martes un partido especial en el Santiago Bernabéu, ya que se vuelve a medir con el club con el que asombró al mundo.

Por: EFE
Actualizado: 18 de ene, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad