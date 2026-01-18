Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán, señalado como el consentido del Fenerbahçe: "Cuando el niño no juega, se enfada"

Jhon Durán, señalado como el consentido del Fenerbahçe: "Cuando el niño no juega, se enfada"

La prensa turca apuntó en las últimas horas hacia el delantero colombiano Jhon Durán, a quien tildan de ser tolerado de manera excesiva.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Jhon Durán en Fenerbahçe vs. Konyaspor.
Jhon Durán en Fenerbahçe vs. Konyaspor.
Getty Images.

