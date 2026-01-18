Jhon Durán, señalado como el consentido del Fenerbahçe: "Cuando el niño no juega, se enfada"

En el último tiempo, los colombianos siempre han de qué hablar por sus grandes actuaciones en la cancha, pero hay uno en particular que más allá del rendimiento, genera noticias por su forma de ser y su personalidad. Tal es el caso del delantero Jhon Durán, quien actualmente milita en el Fenerbahçe de Turquía.

El atacante antioqueño ha marcado cinco goles y ha dado tres asistencias en 17 encuentros con el conjunto azul amarillo. Sin embargo, los medios turcos no sólo ponen la lupa sobre su desempeño sino también en los gestos que ha tenido como su más reciente encontronazo con el entrenador DomenicoTedesco, luego de ser sustituido y hacer sentir su inconformismo al no saludarlo.

Estas actitudes no han pasado desapercibidas, y por eso, el periodista turco Sercan Hamzaoglu apuntó que en el ambiente del club han tenido cierta condescendencia con el futbolista y todo se debería a su corta edad. “Jhon Duran es un gran jugador y, como es el más pequeño de la familia, todos lo toleran. Cuando el niño no juega, se enfada”, sentenció.

Y es que los antecedentes de Duran se limitan a su pasado en Al Nassr y la Selección Colombia. La prensa árabe señaló que el ambiente a la interna era muy tentos y hasta se rumoró que Cristiano Ronaldo aprobó su salida. En cuanto a la 'tricolor', el atacante tuvo encontronazos con la prensa por las críticas al bajo rendimiento y por último salió a la luz una versión de un fuerte altercado con el entrenador Néstor Lorenzo. Si bien negaron ese hecho, el canterano del Envigado fue desconvocado por un lesión lumbar, pero en las siguientes convocatorias tampoco fue tenido en cuenta.



Otro aspecto del colombiano es su irreverente forma de ser en la cancha, puesto que ha tenido cruces con rivales y hasta el momento registra 50 tarjetas amarillas y cinco expulsiones en 192 partidos en clubes.

Lo cierto es que Durán tuvo acción este fin de semana en la victoria 3-2 del Fenerbahçe sobre Alanyaspor. Fue suplente e ingresó a los 62 minutos. Su próximo compromiso será el jueves 22 de enero contra Aston Villa por la Europa League luego de que le fuera levantada la sanción por una expulsión en la jornada 5 frente a Ferencvaros.