El increíble falló de Richard Ríos con Benfica; los hinchas de las 'águilas' no lo pudieron creer

Richard Ríos volvió a salir desde la titular con Benfica que tuvo un nuevo compromiso en la Liga de Portugal. Este martes, las 'águilas' recibieron en el estadio Da Luz a Rio Ave, y en medio de la contienda, el volante colombiano tuvo una clara posibilidad para marcar; pero que no logró finalizar. ¡Hubo lamento!

La acción en cuestión se presentó al minuto 72. Fue un excelente centro de Lukébakio desde la derecha, Miszta no llegó al balón en primera instancia, y luego, Richard Ríos, en el segundo palo, no consiguió rematar con rumbo a la portería. El colombiano se lamentó por la increíble oportunidad que erró, y en las tribunas los hinchas de los rojos lisboetas se quedaron con las ganas de gritar el gol. En ese momento el partido iba 0-0.

Finalmente, el compromiso en el Da Luz concluyó 1-1.

Vea acá el increíble fallo de Richard Ríos en Benfica vs. Rio Ave por la Liga de Portugal:

Benfica, Jogada, R. Rios, 72m



Que perdida! Excelente o cruzamento de Lukébakio na direita, Miszta não se faz à bola e Richard Ríos, com tudo para fazer o golo ao segundo poste, não consegue o remate#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA1 #SLBRAFC #SLB #RAFC pic.twitter.com/wltPb45zRs — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) September 23, 2025