Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El increíble falló de Richard Ríos con Benfica; los hinchas de las 'águilas' no lo pudieron creer

El increíble falló de Richard Ríos con Benfica; los hinchas de las 'águilas' no lo pudieron creer

Richard Ríos fue el protagonista de una jugada en el partido que Benfica se enfrentó a Rio Ave este martes en la Liga de Portugal. ¡Vea acá la acción del colombiano!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
AFP

