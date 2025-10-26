El lujo de Daniel Muñoz con el Crystal Palace ante el Arsenal por la Premier League

Este domingo, por la novena fecha de la Premier League, el Arsenal recibió al Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. El encuentro, disputado en el Emirates Stadium, terminó 1-0 a favor de los locales, que se impusieron gracias a un gol de Eberechi Eze, quien hizo valer la ‘ley del ex’.

Sin embargo, más allá de la derrota del Crystal Palace, Daniel Muñoz despertó todo tipo de elogios gracias a un gesto técnico en el que controló la pelota con sutileza, tocó dos veces y luego lanzó un pase preciso.



Así fue el gran gesto técnico de Daniel Muñoz frente al Arsenal