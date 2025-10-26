Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma no pudieron con Arsenal: Crystal Palace perdió 1-0 en Premier League

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma no pudieron con Arsenal: Crystal Palace perdió 1-0 en Premier League

Eberechi Eze cumplió con la ley del ex y anotó el único tanto en la victoria de Arsenal sobre el Crystal Palace. Los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tuvieron acción con las 'águilas'.

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz en Arsenal vs. Crystal Palace.
Daniel Muñoz en Arsenal vs. Crystal Palace.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad