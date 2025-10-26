Daniel Muñoz y Jefferson Lerma no pudieron con Arsenal: Crystal Palace perdió 1-0 en Premier League

El balón parado, la gran arma del Arsenal de Mikel Arteta, volvió a dar la victoria a los 'Gunners', que aprovecharon los tropiezos del Manchester City, Liverpool y Chelsea, ante el Crystal Plalace y se mantienen líderes con cuatro y cinco puntos de ventaja sobre el Bournemouth y el City que ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente.

El conjunto lodinense es un especialista en este tipo de jugadas donde ya lo demostró recientemente ante el Atlético de Madrid (4-0) con el gol de Gabriel para abrir la lata y ante el Newcastle, donde se llevó la victoria en el último suspiro gracias a un gol del brasileño.

El único tanto del encuentro llegó en el minuto 39 tras una falta botada por Declan Rice al segundo palo que remató Gabriel al punto de penalti donde entró sin marca Eberechi Eze, que llegó este verano por 70 millones de euros procedente precisamente del Crystal Palace, para rematar de volea y dar la victoria a los suyos.

El gol sirvió para desatascar un encuentro en el que el Arsenal mantuvo la posesión, pero no creó ninguna ocasión de peligro ante una defensa visitante bien ordenada atrás.



El primer remate a puerta de los de Mikel Arteta no llegó hasta pasada la media hora cuando Trossard probó a Henderson, pero su remate acabó en las manos del guardameta.

Publicidad

Antes, el Crystal Palace aprovechó dos contras y el juego de espaldas de Jean-Philippe Mateta, que sacaba petróleo de todo balón que recibía, para poner en apuros a David Raya, que paró con solvencia el remate del colombiano Daniel Muñoz y vio como el disparo de Adam Wharton se iba desviado.

Daniel Muñoz en Arsenal vs. Crystal Palace. Sebastian Frej/Getty Images

Tras el gol y el tiempo de descanso, el Arsenal salió con ganas de ampliar ventaja, y en otra jugada a balón parado, esta vez de córner, Gabriel mandó el balón al larguero, y posteriormente, la defensa sacó bajo la línea el remate de Declan Rice, que fue sustituido por molestias físicas al igual que el lateral Ricardo Calafiori.

Publicidad

Los 'Gunners' siguieron controlando el partido y la posesión y poco después con un pase de la muerte de Trossard rozó el segundo, pero Marc Guehi, que anunció que dejará el Palace a final de temporada, despejó antes de que Bukayo Saka rematará con todo a placer.

A partir de ese momento, el duelo entró en una fase en el que ambos equipos no se acercaron a la meta rival y no pusieron en apuros a los guardametas de ambos equipos.

Los de Mikel Arteta volvieron a dejar la portería a cero y solo han recibido tres goles en las diez primeras jornada de Premier y ningún gol en la Liga de Campeones tras disputar tres jornadas.

Con esta victoria, los Gunners se mantienen lideres, mientras que el Crystal Palace cae a la décima plaza con 13 puntos.