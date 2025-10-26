Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Los Ángeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays, EN VIVO: hora y dónde ver el juego 3 de la Serie Mundial

Los Ángeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays, EN VIVO: hora y dónde ver el juego 3 de la Serie Mundial

Este lunes continúa la final de las Grandes Ligas con Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers como protagonistas. No se pierda un nuevo show de Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Vladimir Guerrero Jr. vs. Shohei Ohtani, el duelo de la Serie Mundial 2025.
Vladimir Guerrero Jr. vs. Shohei Ohtani, el duelo de la Serie Mundial 2025.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad