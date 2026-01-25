El método Juan Carlos Osorio es noticia en Brasil; "la titular parecía confusa, pero corrigió"

El Remo FC, equipo que dirige el director técnico colombiano Juan Carlos Osorio, sigue sumando buenos resultados en el arranque del fútbol en Brasil, pero en las últimas horas ya hubo algunos análisis del método particular que tiene el estratega de mover sus fichas en la nómina titular.

El cuadro al mando del timonel risaraldense venció 2-1 al Bragantino, remontando el compromiso, pero dejando ver algunas falencias, que también fueron comentadas por la prensa, pero de la misma manera destacando la manera que tuvo para corregir algunas decisiones.



La táctica de Juan Carlos Osorio ya tiene análisis en Brasil

En el medio 'Globo Esporte' dedicaron una nota para profundizar en lo que fue la victoria del Remo FC, pero especialmente a las indicaciones del DT colombiano.

"La alineación inicial parecía confusa en un equipo completamente desarticulado, pero los cambios hicieron toda la diferencia para mantener su récord de victorias del 100% este año", detallaron sobre el método de Juan Carlos Osorio, pero de igual manera resaltando su gestión.

De hecho, más allá de algunos reparos en sus decisiones en la nómina titular, en Brasil destacan que "el resultado final de 2-1 para Remo fue fruto del amaño del entrenador. Si bien en la primera parte el equipo estuvo estancado y Bragantino se fue al descanso con una ventaja de 1-0, las sustituciones marcaron la diferencia para la segunda victoria del año de Remo y el mantenimiento de su récord de victorias".



Y es que para el entretiempo Juan Carlos Osorio y sus dirigidos sufrieron "abucheos mientras se dirigieron a los vestuarios", algo que al parecer hizo caer en cuenta al entrenador risaraldense para hacer modificaciones.

"Al regresar para la segunda mitad, Osorio "corrigió" al equipo dando entrada a Jorge y Alef Manga en lugar de Cantillo y Freitas, añadiendo así un lateral natural y otro atacante. Los cambios surtieron efecto", puntualizaron sobre los cambios que ayudaron para lograr la remontada en el duelo frente al Bragantino.

Para terminar, resaltaron sobre el técnico colombiano que "si las sustituciones iniciales fueron efectivas, las demás resultaron aún mejores. Zé Ricardo y Pikachu salieron desde el banquillo para protagonizar el gol de la victoria. El centrocampista asistió al centrocampista ofensivo (que lleva dos goles en dos partidos, al igual que Eduardo Melo), quien remató con clase superando al portero. Aprovechando el cansancio del rival, Remo dominó definitivamente el partido, asegurando la victoria en su debut con Parazão", para de esa manera seguir dejando buenas sensaciones en su tercer ciclo en Brasil, tras los pasos de Osorio en Sao Paulo y Athletico Paranaense.