Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El método Juan Carlos Osorio es noticia en Brasil; "la titular parecía confusa, pero corrigió"

El método Juan Carlos Osorio es noticia en Brasil; "la titular parecía confusa, pero corrigió"

El equipo del técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, el Remo FC, sigue preparándose para el Brasileirao y de esa manera continúa invicto en el arranque del fútbol en Brasil.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Carlos Osorio Remo FC
Juan Carlos Osorio, técnico colombiano en el Remo de Brasil - Foto:
Remo FC Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad