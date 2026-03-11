París Niza 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 5, con Jonas Vingegaard y Daniel Martínez

La quinta etapa de la París Niza 2026 se correrá este jueves entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, con un recorrido de 206,3 kilómetros, lo que la convierte en la jornada más larga de esta edición y también en la de mayor acumulado de desnivel. Será otra jornada marcada por la montaña, con un tramo final exigente y llegada en alto, aunque con una pendiente relativamente moderada cercana al 3 %.

Antes de llegar al punto medio de la etapa, el pelotón deberá superar dos ascensos: la Cota de Lentilly (tercera categoría, 2,4 km al 4,3 %) y la Cota de Tréves (tercera categoría, 2,4 km al 5,5 %).

La verdadera selección entre los favoritos podría darse en los últimos 45 kilómetros, donde aparece una cadena de puertos que pondrá a prueba a los aspirantes a la general. Primero se afrontará la Cota de Sécheras (segunda categoría, 3,9 km al 6,8 %), seguida por la exigente Cota de Saint Jean de Muzols (primera categoría, 2,2 km al 10,5 %). Luego llegará la Cota de Saint Barthélemy-le-Plain (segunda categoría, 3,2 km al 7,4 %).

Tras el descenso final, los ciclistas afrontarán un último ascenso de 5 kilómetros hasta la meta, con una pendiente media del 3,3 %.



Perfil y altimetría de la etapa 5 de la París Niza 2026

Perfil y altimetría de la etapa 5 de la París Niza 2026. Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 5 de la París Niza 2026

Fecha: jueves 12 de marzo.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Disney - ESPN.



¿Quién ganó la etapa 4 de la París Niza 2026?

La cuarta etapa de la París-Niza 2026 presentó los primeros retos de escalada propiamente dichos de la 84.ª edición de la Carrera al Sol, pero la acción se desató mucho antes de las ascensiones del día. Un día lluvioso y ventoso generó escalonamientos desde la bajada de bandera en Bourges, a 195 km de la meta. En su primer día con el maillot amarillo y blanco, Juan Ayuso (Lidl-Trek) estaba en una posición privilegiada para defender su liderato de la general hasta que sufrió una caída a 47 km de meta y se vio obligado a abandonar. Red Bull-Bora-Hansgrohe lideró la carrera para Dani Martínez, y solo Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) logró mantenerse a su lado. El danés finalmente pisó a fondo el último kilómetro hasta la meta en Uchon, con pendientes de hasta el 16%, y consiguió su primera victoria de etapa en la París-Niza, además del maillot amarillo y blanco de líder. Esta es la octava edición consecutiva en la que un danés gana una etapa, pero aún no ha ganado la general.