Medellín vs. Juventud de Las Piedras: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Copa Libertadores

El Deportivo Independiente Medellín y Juventud de Las Piedras uruguayo se enfrentan este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo definitivo por la tercera fase de la Copa Libertadores que llega con la serie abierta tras el 1-1 de la ida.

En el primer duelo, disputado la semana pasada en el Gran Parque Central de Montevideo, el conjunto colombiano se adelantó en el marcador a los 32 minutos cuando el uruguayo Enzo Larrosa aprovechó un rebote del arquero Sebastián Sosa tras un disparo previo y envió el balón al fondo de la red.

Pese a la desventaja, el conjunto uruguayo logró reaccionar y encontró el empate a los 74 minutos con un potente remate de Bruno Larregui que dejó sin opciones al golero del DIM, Salvador Ichazo.

El DIM, a aprovechar su localía para estar en fase de grupos

El empate dejó la serie completamente abierta y trasladó la definición al estadio de Medellín, donde la escuadra 'poderosa' dirigida por Alejandro Restrepo, buscará aprovechar el apoyo de su público para sellar la clasificación.



Medellín llega a este compromiso con el impulso anímico de haber puntuado en Montevideo, pero consciente de que su rendimiento en el torneo colombiano -marcado por cuatro derrotas, cuatro empates y una sola victoria- genera dudas en la afición.

Pese a este presente doméstico, el rojo paisa ha mostrado una cara distinta en el certamen continental, donde ya dejó en el camino al Liverpool uruguayo en la fase previa y ahora espera imponer la jerarquía de su plantilla en el Atanasio Girardot.



La actualidad del elenco 'charrúa'

Por su parte, Juventud de Las Piedras aterriza en Colombia con la etiqueta de visitante peligroso y la motivación al tope tras haber conseguido el pasado domingo una victoria histórica por 3-1 sobre Nacional en el campeonato uruguayo.

Este triunfo, el primero para los dirigidos por Sebastián 'Gallego' Méndez en el torneo local, les permitió salir del fondo de la tabla y llegar con el tanque lleno de confianza para intentar una nueva hazaña internacional, tras haber eliminado previamente a la Universidad Católica de Ecuador y al Guaraní en sus propios estadios.

El choque de estilos será el protagonista de la noche: la propuesta de posesión y presión alta de Restrepo frente al orden defensivo y las transiciones rápidas que han convertido a Juventud en un "matagigantes" fuera de casa.

Con figuras como Bruno Larregui en racha goleadora para los uruguayos y el bloque defensivo del Medellín liderado por el guardameta Salvador Ichazo, el encuentro promete emociones hasta el final en una serie donde el empate global obliga a ambos a buscar el arco contrario desde el primer minuto para evitar la definición por penales.



