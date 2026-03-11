Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Medellín vs. Juventud de Las Piedras: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Copa Libertadores

Medellín vs. Juventud de Las Piedras: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Copa Libertadores

El 'poderoso de la montaña' buscará instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando recibe en el Atanasio Girardot al elenco 'charrúa'. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de mar, 2026
Comparta en:
Independiente Medellín recibe a Juventud de Las Piedras en Copa Libertadores.
Independiente Medellín recibe a Juventud de Las Piedras en Copa Libertadores.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad